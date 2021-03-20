Как привлечь клиента рекламой: примеры, которые вдохновляют
С каждым годом маркетологам все сложнее привлечь внимание клиента к товару или услуге, которую они рекламируют. Именно поэтому команде профессионалов приходится придумывать оригинальные рекламные мероприятия, видео или билборды.
Источник:Social
Мы подготовили для вас примеры реклам, которые не только популяризируют определенные товары, но и приносят пользу для всех вокруг.
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