С каждым годом маркетологам все сложнее привлечь внимание клиента к товару или услуге, которую они рекламируют. Именно поэтому команде профессионалов приходится придумывать оригинальные рекламные мероприятия, видео или билборды.

Мы подготовили для вас примеры реклам, которые не только популяризируют определенные товары, но и приносят пользу для всех вокруг. Читайте также: 20 фото, которые были сделаны случайно, а теперь заполонили сеть 1. Социальная реклама с бесплатной раздачей солнцезащитного крема Фото pinterest 2. Компания позаботилась о чистоте рук пассажиров общественного транспорта, поэтому на поручнях были закреплены рулоны с отрывными полосками Фото pinterest 3. Рекламные плакаты, в которых можно подсоединить наушники и послушать музыку Фото pinterest 4. Представители компании Kenzo на своем билборде устроили "раздачу" цветов Фото trueart 5. Чтобы оценить возможности новой Nokia Lumia, необязательно идти в магазин, можно испытать ее огромную копию, встроенную в билборд Фото interactive Интересно: 7 вещей, которые называются совсем не так, как должны были 6. Компания Nike установила интерактивный билборд с беговой дорожкой и сообщением о том, что за каждый километр бега человек сделает пожертвования в Unicef Фото amorq 7. Американская ассоциация инвалидов напоминает о том, какую сложность могут представлять лестницы, и призывает участвовать в оборудовании города Фото tutkatamka 8. Умные идеи для умных городов от умной компании IBM Фото zimo.dnevnik 9. Представители KitKat установили зоны отдыха, свободные от Wi-Fi Фото pinterest 10. Реклама, которая показывает, насколько езда на велосипеде поможет сделать воздух чище Фото master.vonjour.fr