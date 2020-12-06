Скрытые функции привычных вещей, о которых мало кто знает: 6 примеров
Очень часто мы не обращаем внимание на привычные нам вещи. И пользуемся ими так, как привыкли. А оказывается, что они имеют скрытые функции, о которых мы не догадывались.
Идеи 24 подготовили подборку таких вещей.
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Одежда
Внутри передних карманов брюк от смокинга есть прорези. Они позволяют подтянуть рубашку вниз, не залезая открыто руками в брюки.
Производители брюк и пиджаков иногда зашивают карманы, чтобы вещи сохраняли форму при перевозке. Проверьте, настоящий этот карман или обманка. Если первое, то аккуратно уберите нитки ножницами.
Фото pixabay
Уксус
Используйте его вместо кондиционера. Он действительно убивает запах, а не маскирует его, - и при этом более экологичен.
Важно: речь идет о белом уксусе. Не используйте яблочный.
Фото pixabay
Овощечистка
Почти в каждой овощечистке есть острая часть, которой удобно убирать глазки у картофеля.
Фото pixabay
Фонарик
В фонариках обычно есть запасная лампочка. Она расположена под крышкой в нижней части корпуса.
Фото pixabay
Кран из нержавеющей стали
Достаточно потереть руки о кран (или что-нибудь другое из нержавеющей стали), чтобы избавиться от запаха чеснока. С луком тоже работает.
Фото pixabay
Крепление ремня безопасности
Им можно открывать бутылки.
Фото pixabay
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