Очень часто мы не обращаем внимание на привычные нам вещи. И пользуемся ими так, как привыкли. А оказывается, что они имеют скрытые функции, о которых мы не догадывались.

Идеи 24 подготовили подборку таких вещей.

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Одежда

Внутри передних карманов брюк от смокинга есть прорези. Они позволяют подтянуть рубашку вниз, не залезая открыто руками в брюки.

Бонус: это также отличный способ незаметно почесать то, что вам неожиданно захотелось почесать.

Производители брюк и пиджаков иногда зашивают карманы, чтобы вещи сохраняли форму при перевозке. Проверьте, настоящий этот карман или обманка. Если первое, то аккуратно уберите нитки ножницами.



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Уксус

Используйте его вместо кондиционера. Он действительно убивает запах, а не маскирует его, - и при этом более экологичен.

Важно: речь идет о белом уксусе. Не используйте яблочный.



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Овощечистка

Почти в каждой овощечистке есть острая часть, которой удобно убирать глазки у картофеля.



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Фонарик

В фонариках обычно есть запасная лампочка. Она расположена под крышкой в нижней части корпуса.



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Кран из нержавеющей стали

Достаточно потереть руки о кран (или что-нибудь другое из нержавеющей стали), чтобы избавиться от запаха чеснока. С луком тоже работает.



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Крепление ремня безопасности

Им можно открывать бутылки.



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