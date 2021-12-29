Сирні кульки – ідеальне доповнення затишного сімейного вечора. Так ви і з колумбійською кухнею познайомитеся, і буде що пожувати під улюблений фільм чи серіал. Студія Disney поділилася простим рецептом бунюелос у твітері, тож мерщій його зберігайте, аби не загубити та експериментуйте на кухні разом з Ідеї 24!

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Як приготувати сирні оладки з мультика "Енканто"

Інгредієнти:

борошно з маніоки – 140 грамів;

кукурудзяний крохмаль – 65 грамів;

тертий сир (бажано колумбійський queso costeño, але моцарелла, сир фета або поєднання сиру фета і свіжого сиру, також підійдуть) – 150 грамів;

цукор – 2 столові ложки;

сіль – 1 чайна ложка;

розпушувач – 0,5 чайної ложки;

вершкове масло кімнатної температури – 15 грамів;

яйце – 1 штука;

молоко – 2 столові ложки.

рослинна олія для смаження.

Спосіб приготування

Змішайте борошно, сир, цукор, сіль, розпушувач, кукурудзяний крохмаль, молоко та масло у великій мисці або на чистій стільниці. Тоді додайте яйце і замісіть тісто руками, щоб воно було пластичним, гладким та не занадто вологим. Поставте розігрівати рослинну олію, а тим часом сформуйте з тіста 32 однакових за розміром оладки. Потім покладіть 3 – 4 бунюело в розігріту сковорідку та смажте протягом 2 – 5 хвилин. Не забувайте перевертати сирні кульки, аби вони рівномірно просмажилися до золотисто-коричневого кольору. Готові оладки викладіть на паперові рушнички, щоб забрати зайву олію та дайте їм трохи охолонути.

Смачного!

Процес приготування у інфографіці



Рецепт сирних оладок з мультика "Енканто" / Фото twitter Disney



Фото twitter Disney



Фото twitter Disney



Фото twitter Disney





Фото twitter Disney



Фото twitter Disney