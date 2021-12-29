Сирні кульки – ідеальне доповнення затишного сімейного вечора. Так ви і з колумбійською кухнею познайомитеся, і буде що пожувати під улюблений фільм чи серіал. Студія Disney поділилася простим рецептом бунюелос у твітері, тож мерщій його зберігайте, аби не загубити та експериментуйте на кухні разом з Ідеї 24!
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Як приготувати сирні оладки з мультика "Енканто"
Інгредієнти:
- борошно з маніоки – 140 грамів;
- кукурудзяний крохмаль – 65 грамів;
- тертий сир (бажано колумбійський queso costeño, але моцарелла, сир фета або поєднання сиру фета і свіжого сиру, також підійдуть) – 150 грамів;
- цукор – 2 столові ложки;
- сіль – 1 чайна ложка;
- розпушувач – 0,5 чайної ложки;
- вершкове масло кімнатної температури – 15 грамів;
- яйце – 1 штука;
- молоко – 2 столові ложки.
- рослинна олія для смаження.
Спосіб приготування
- Змішайте борошно, сир, цукор, сіль, розпушувач, кукурудзяний крохмаль, молоко та масло у великій мисці або на чистій стільниці. Тоді додайте яйце і замісіть тісто руками, щоб воно було пластичним, гладким та не занадто вологим.
- Поставте розігрівати рослинну олію, а тим часом сформуйте з тіста 32 однакових за розміром оладки.
- Потім покладіть 3 – 4 бунюело в розігріту сковорідку та смажте протягом 2 – 5 хвилин. Не забувайте перевертати сирні кульки, аби вони рівномірно просмажилися до золотисто-коричневого кольору.
- Готові оладки викладіть на паперові рушнички, щоб забрати зайву олію та дайте їм трохи охолонути.
Смачного!
Процес приготування у інфографіці
Рецепт сирних оладок з мультика "Енканто" / Фото twitter Disney
Фото twitter Disney
Фото twitter Disney
Фото twitter Disney
Фото twitter Disney
Фото twitter Disney