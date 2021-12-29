Сырные шарики – идеальное дополнение к уютному семейному вечеру. Так вы и с колумбийской кухней познакомитесь, и будет что пожевать под любимый фильм или сериал. Студия Disney поделилась простым рецептом бунюэлос в твиттере, поэтому скорее его сохраняйте, чтобы не потерять и экспериментируйте на кухне вместе с Идеи 24!

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Как приготовить сырные оладьи из мультика "Энканто"

Ингредиенты:

мука из маниоки – 140 граммов;

кукурузный крахмал – 65 граммов;

тертый сыр (желательно колумбийский queso costeño, но моцарелла, сыр фета или сочетание сыра фета и творога также подойдут) – 150 граммов;

сахар – 2 столовые ложки;

соль – 1 чайная ложка;

разрыхлитель – 0,5 чайной ложки;

сливочное масло комнатной температуры – 15 граммов;

яйцо – 1 штука;

молоко – 2 столовые ложки.

растительное масло для жарки.

Способ приготовления

Смешайте муку, творог, сахар, соль, разрыхлитель, кукурузный крахмал, молоко и масло в большой миске или на чистой столешнице. Затем добавьте яйцо и замесите тесто руками, чтобы оно было пластичным, гладким и не слишком влажным. Поставьте разогревать растительное масло, а тем временем сформуйте из теста 32 одинаковые по размеру оладьи. Затем положите 3 – 4 бунюэла в разогретую сковороду и жарьте в течение 2 – 5 минут. Не забывайте переворачивать творожные шарики, чтобы они равномерно прожарились до золотисто-коричневого цвета. Готовые оладьи выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло и дайте им немного остыть.

Приятного аппетита!

Процесс приготовления в инфографике



Рецепт сырных оладий из мультика "Энканто" / Фото twitter Disney



Фото twitter Disney



Фото twitter Disney



Фото twitter Disney





Фото twitter Disney