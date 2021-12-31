Приготуйте на свята: рецепт класичного та білого гарячого шоколаду

На приготування обох рецептів ви витратите не більш ніж 15 хвилин. Пропонуємо класичний рецепт, який сподобається усім. І також особливий – для фанатів білого шоколаду.

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Класичний гарячий шоколад

Інгредієнти:

250 мілілітрів молока;

1 столова ложка какао;

1 – 2 столові ложки м'якого світло-коричневого цукру;

25 грамів темного або простого шоколаду, дрібно нарізаного та ще трішки натертого для подачі;

1 столова ложка збитих вершків або простих вершків.

Приготування

Нагрійте молоко, какао, цукор і шоколад в невеликій каструлі на середньому вогні, поки шоколад та цукор не розтане. Перемішуйте суміш, щоб какао розчинилося, але не кип'ятіть.

Перелийте в кухоль і додайте вершки, щоб вони були зверху. Для подачі додайте ще тертого шоколаду.



Рецепт гарячого шоколаду / Фото BBC

Білий гарячий шоколад

Інгредієнти:

4 склянки молока;

1 склянка стружки білого шоколаду хорошої якості або нарізаного білого шоколаду;

1 чайна ложка чистого екстракту ванілі;

щіпка солі за бажанням.

Додаткові складники: стружка білого шоколаду, зефір, збиті вершки, цукерки.

Приготування

Перелийте молоко, білий шоколад, ваніль і дрібку солі в середню каструлю. Постійно перемішуйте на середньому вогні, поки шоколад не розтане і суміш не стане однорідною, але не кип'ятіть. Посипте стружкою білого шоколаду чи зефіром за бажанням.