На приготування обох рецептів ви витратите не більш ніж 15 хвилин. Пропонуємо класичний рецепт, який сподобається усім. І також особливий – для фанатів білого шоколаду.
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Класичний гарячий шоколад
Інгредієнти:
- 250 мілілітрів молока;
- 1 столова ложка какао;
- 1 – 2 столові ложки м'якого світло-коричневого цукру;
- 25 грамів темного або простого шоколаду, дрібно нарізаного та ще трішки натертого для подачі;
- 1 столова ложка збитих вершків або простих вершків.
Приготування
Нагрійте молоко, какао, цукор і шоколад в невеликій каструлі на середньому вогні, поки шоколад та цукор не розтане. Перемішуйте суміш, щоб какао розчинилося, але не кип'ятіть.
Перелийте в кухоль і додайте вершки, щоб вони були зверху. Для подачі додайте ще тертого шоколаду.
Рецепт гарячого шоколаду / Фото BBC
Білий гарячий шоколад
Інгредієнти:
- 4 склянки молока;
- 1 склянка стружки білого шоколаду хорошої якості або нарізаного білого шоколаду;
- 1 чайна ложка чистого екстракту ванілі;
- щіпка солі за бажанням.
Додаткові складники: стружка білого шоколаду, зефір, збиті вершки, цукерки.
Приготування
Перелийте молоко, білий шоколад, ваніль і дрібку солі в середню каструлю. Постійно перемішуйте на середньому вогні, поки шоколад не розтане і суміш не стане однорідною, але не кип'ятіть. Посипте стружкою білого шоколаду чи зефіром за бажанням.
Рецепт білого гарячого шоколаду / Фото celebrating sweets