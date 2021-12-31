На приготовление обоих рецептов вы потратите не больше 15 минут. Предлагаем классический рецепт, который понравится всем. И тоже особенный – для фанатов белого шоколада.
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Классический горячий шоколад
Ингредиенты:
- 250 миллилитров молока;
- 1 столовая ложка какао;
- 1 – 2 столовые ложки мягкого светло-коричневого сахара;
- 25 граммов темного или простого шоколада, мелко нарезанного и еще немного натертого для подачи;
- 1 столовая ложка взбитых сливок или простых сливок.
Приготовление
Нагрейте молоко, какао, сахар и шоколад в небольшой кастрюле на среднем огне, пока шоколад и сахар не растают. Перемешивайте смесь, чтобы какао растворилось, но не кипятите.
Перелейте в кружку и добавьте сливки, чтобы они были сверху. Для подачи добавьте еще тертый шоколад.
Рецепт горячего шоколада / Фото BBC
Белый горячий шоколад
Ингредиенты:
- 4 стакана молока;
- 1 стакан стружки белого шоколада хорошего качества или нарезанного белого шоколада;
- 1 чайная ложка чистого экстракта ванили;
- щепотка соли по желанию.
Дополнительные составляющие: стружка белого шоколада, зефир, взбитые сливки, конфеты.
Приготовление
Перелейте молоко, белый шоколад, ваниль и щепотку соли в среднюю кастрюлю. Постоянно перемешивайте на среднем огне, пока шоколад не растает и смесь не станет однородной, но не кипятите. Посыпьте стружкой белого шоколада или зефиром по желанию.
Рецепт белого горячего шоколада.