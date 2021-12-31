На приготовление обоих рецептов вы потратите не больше 15 минут. Предлагаем классический рецепт, который понравится всем. И тоже особенный – для фанатов белого шоколада.

Обратите внимание на "Гарри Поттера 20 лет спустя…": где смотреть долгожданную премьеру в Украине

Классический горячий шоколад Ингредиенты: 250 миллилитров молока;

1 столовая ложка какао;

1 – 2 столовые ложки мягкого светло-коричневого сахара;

25 граммов темного или простого шоколада, мелко нарезанного и еще немного натертого для подачи;

1 столовая ложка взбитых сливок или простых сливок. Приготовление Нагрейте молоко, какао, сахар и шоколад в небольшой кастрюле на среднем огне, пока шоколад и сахар не растают. Перемешивайте смесь, чтобы какао растворилось, но не кипятите. Перелейте в кружку и добавьте сливки, чтобы они были сверху. Для подачи добавьте еще тертый шоколад.

Рецепт горячего шоколада / Фото BBC Белый горячий шоколад Ингредиенты: 4 стакана молока;

1 стакан стружки белого шоколада хорошего качества или нарезанного белого шоколада;

1 чайная ложка чистого экстракта ванили;

щепотка соли по желанию. Дополнительные составляющие: стружка белого шоколада, зефир, взбитые сливки, конфеты. Приготовление Перелейте молоко, белый шоколад, ваниль и щепотку соли в среднюю кастрюлю. Постоянно перемешивайте на среднем огне, пока шоколад не растает и смесь не станет однородной, но не кипятите. Посыпьте стружкой белого шоколада или зефиром по желанию.



Рецепт белого горячего шоколада.