Варена кукурудза – одна з найулюбленіших літніх страв, яка смакує як дорослим, так і дітям. Здається, що там з нею робити, зварили та й все. Але рецепт приготування дуже важливий, адже саме від цього залежить смак та якість страви.

Ми розкриємо секрет приготування кукурудзи. Адже, як виявилося це можна зробити за декілька хвилин.

Читайте також Відкриваючи легенду Żubrówka: історія створення автентичного бренду

Інгредієнти

Качани кукурудзи (без листя) – два-три штуки.

Сіль, перець і спеції – на свій смак.

Вершкове масло – по одній чайній ложці на кожен качан.



Щоб кукурудза вийшла смачна, варто дотримуватися усіх рекомендацій / Фото pixabay

Приготування:

Кожен качан натріть сіллю і спеціями. Покладіть кукурудзу в чистий поліетиленовий пакет. Помістіть кукурудзу в мікрохвильовку на чотири хвилини на максимальний режим. Акуратно дістаньте пакет і перекладіть качани на тарілку. Якщо потрібно досоліть та додайте вершкового масла.

Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взяти, тонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.



Кілька хвилин та смачна кукурудза на вашому столі / Фото pixabay

Смачного!