Ми розкриємо секрет приготування кукурудзи. Адже, як виявилося це можна зробити за декілька хвилин.
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Інгредієнти
- Качани кукурудзи (без листя) – два-три штуки.
- Сіль, перець і спеції – на свій смак.
- Вершкове масло – по одній чайній ложці на кожен качан.
Щоб кукурудза вийшла смачна, варто дотримуватися усіх рекомендацій / Фото pixabay
Приготування:
- Кожен качан натріть сіллю і спеціями.
- Покладіть кукурудзу в чистий поліетиленовий пакет.
- Помістіть кукурудзу в мікрохвильовку на чотири хвилини на максимальний режим.
- Акуратно дістаньте пакет і перекладіть качани на тарілку.
- Якщо потрібно досоліть та додайте вершкового масла.
Кілька хвилин та смачна кукурудза на вашому столі / Фото pixabay
Смачного!