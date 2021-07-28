Ми розкриємо секрет приготування кукурудзи. Адже, як виявилося це можна зробити за декілька хвилин.

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Інгредієнти

  • Качани кукурудзи (без листя) – два-три штуки.
  • Сіль, перець і спеції – на свій смак.
  • Вершкове масло – по одній чайній ложці на кожен качан.

Кукурудза
Щоб кукурудза вийшла смачна, варто дотримуватися усіх рекомендацій / Фото pixabay

Приготування:

  1. Кожен качан натріть сіллю і спеціями.
  2. Покладіть кукурудзу в чистий поліетиленовий пакет.
  3. Помістіть кукурудзу в мікрохвильовку на чотири хвилини на максимальний режим.
  4. Акуратно дістаньте пакет і перекладіть качани на тарілку.
  5. Якщо потрібно досоліть та додайте вершкового масла.

Кукурудза
Кілька хвилин та смачна кукурудза на вашому столі / Фото pixabay

Смачного!