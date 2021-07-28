Ми розкриємо секрет приготування кукурудзи. Адже, як виявилося це можна зробити за декілька хвилин.

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Інгредієнти

Качани кукурудзи (без листя) – два-три штуки.

Сіль, перець і спеції – на свій смак.

Вершкове масло – по одній чайній ложці на кожен качан.



Щоб кукурудза вийшла смачна, варто дотримуватися усіх рекомендацій / Фото pixabay

Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взяти Zubrowka Rose, тонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.

Приготування:

Кожен качан натріть сіллю і спеціями. Покладіть кукурудзу в чистий поліетиленовий пакет. Помістіть кукурудзу в мікрохвильовку на чотири хвилини на максимальний режим. Акуратно дістаньте пакет і перекладіть качани на тарілку. Якщо потрібно досоліть та додайте вершкового масла.



Кілька хвилин та смачна кукурудза на вашому столі / Фото pixabay

Смачного!