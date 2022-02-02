Приголомшливий десерт вдома: готуємо шоколадно-вишневий трайфл

Цей дуже смачний шоколадно-вишневий трайфл може легко стати десертом на святковому столі. А готується він дуже легко!

Трайфл – чудовий десерт, який може поєднувати безліч фруктів та начинок. В цьому його особливість і незрівнянний смак!

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Рецепт трайфла з шоколадом та вишнею

Інгредієнти:

400 грамів вишень в сиропі;

150 мілілітрів жирних вершків;

80 грамів шоколадного брауні чи бісквіту;

200 грамів подрібненого темного шоколаду;

150 грамів маскарпоне;

2 столові ложки цукрової пудри.

Приготування

Візьміть форму для випікання та застеліть її пергаментом. Процідіть вишні від сиропу. Доведіть сироп до кипіння і варіть, поки він не загусне і не зменшиться вдвічі.

Це триватиме приблизно 5 хвилин і знову додайте вишню. Суміш викладіть на дно форми і залиште охолонути.

Збийте половину вершків до загустіння, але не до міцного стану. Викладіть його шаром на вишню. Брауні або капкейк наріжте шматочками і покладіть поверх крему.

Ретельно розтопіть 100 грамів шоколаду в невеликій каструлі й залиште трохи охолонути. Покладіть маскарпоне в миску, додайте решту вершків і цукрову пудру та збийте все електричним міксером. Додайте розтоплений шоколад.

Викладіть суміш і розгладьте поверхню. Поставте десерт в холодильник на 30 хвилин. Тим часом розтопіть шоколад, що залишився. Покладіть його охолонути та змастіть десерт знову.

Зачекайте, поки шоколад застигне, а потім накрийте форму і покладіть в морозилку. Заморожуйте до 1 тижня.

Готуємо шоколадно-вишневий трайфл: дивіться відео

Для подачі витягніть форму з морозилки і залиште на 10 хвилин, а потім перекиньте на тарілку. Залишіть трайфл ще на 20 хвилин. Можна подавати!