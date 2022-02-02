Трайфл – отличный десерт, который может совмещать множество фруктов и начинок. В этом его особенность и несравненный вкус!

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Рецепт трайфла с шоколадом и вишней

Ингредиенты:

400 граммов вишен в сиропе;

150 миллилитров жирных сливок;

80 граммов шоколадного брауни или бисквита;

200 грамм измельченного темного шоколада;

150 граммов маскарпоне;

2 столовые ложки сахарной пудры.

Приготовление​

Возьмите форму для выпечки и застелите ее пергаментом. Процедите вишни от сиропа. Доведите сироп до кипения и варите, пока он не загустеет и не убавится вдвое.

Это будет продолжаться примерно 5 минут и снова добавьте вишню. Смесь выложите на дно формы и оставьте остыть.

Взбейте половину сливок до загустения, но не до крепкого состояния. Выложите его слоем на вишню. Брауни или капкейк нарежьте кусочками и уложите поверх крема.

Тщательно растопите 100 граммов шоколада в небольшой кастрюле и оставьте немного остыть. Положите маскарпоне в миску, добавьте оставшиеся сливки и сахарную пудру и взбейте все электрическим миксером. Добавьте растопленный шоколад.

Выложите смесь и разгладьте поверхность. Поставьте десерт в холодильник на 30 мин. Тем временем растопите оставшийся шоколад. Положите остыть и смазать десерт снова.

Подождите, пока шоколад застынет, затем накройте форму и положите в морозилку. Замораживайте до 1 недели.

Готовим шоколадно-вишневый трайфл: смотрите видео