Зірка займається спортом і йогою не лише заради фігури, а й для внутрішньої сили. Про секрети стрункості Дженніфер Еністон розповіла її тренерка з йоги Менді Інгбер.

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Йога

Зірка давно займається йогою, адже це – блискучий спосіб зберегти тіло еластичним і сильним. Також заняття допомагають покращити психічне здоров'я. Тренерка розповідає, що Еністон любить балансувати кілька поз.

Коли я почала займатися йогою з Менді, я помітила багато речей... Мої ноги стають стрункішими, мої руки стають сильнішими, і, головне, я помітила внутрішню силу. Я відчуваю ніби я отримую медитацію, тренування та час зі своїм другом, усе зібралося в одній годині,

– розповіла акторка про йогу.

Заняття

Протягом багатьох років акторка захоплювалася багатьма видами спорту. Вона займалася фітнесом та відвідувала бокс. Зірка розповідає, що бокс – це чудовий спосіб позбутися агресії.

Раніше вона займалася на еліптичному тренажері. Вона займається приблизно 45 хвилин, але загалом – доки не промокне.

Інтервальне голодування

Акторка також поділилася під час одного з інтерв'ю, що вона прихильниця методу переривчастого голодування 16:8. Тобто вона 8 годин може споживати їжу, а 16 – вживає воду, чорну каву, соки або напої з трав, чаї. Вранці зірка не вживає нічого з їжі.

Еністон зазвичай прокидається близько 9 ранку, випиває зелений сік (можливо, сік селери), потім тренується і медитує. Хоча періодичне голодування можна використовувати з метою схуднення, воно само по собі не є дієтою.

Використовувати його як форму цілеспрямованого обмеження калорій є помилкою, і якщо ви коли-небудь підозрювали, що у вас можуть бути розлади харчової поведінки, я не пропоную періодично голодувати,

– пояснює доктор Клер Моррісон, лікар з MedExpress.

Яйця

Для зірки яйця – ледь не головна страва у раціоні, зокрема яєчні білки. У 2016 році Дженніфер сказала під час чату з ELLE: "Коли я прокидаюся, у мене є тепла вода з лимоном, а потім я п'ю коктейль або їм авокадо з яйцями, що є одним із моїх улюблених". А пізніше уточнила, що вона найбільше любить яйця надлегкими – смажені з обох сторін.

Вживання цільної їжі

Дженніфер стежить за тим, щоб вона вибирала здебільшого необроблену їжу та мало цукру. Інший з тренерів Джен, Лейон Азубуйке, співвласник Gloveworx, розповідав раніше, що він заохочує акторку також вживати здорові жири.

Я люблю авокадо, кокосове масло, лосось, риб'ячий жир… все, що є хорошою формою жиру – чудово,

– каже Лейон Азубуйке.

У 2016 році сама Дженніфер наголосила, що треба їсти більше органічних фруктів та овочів, цукру вживати якомога менше і пити "тонни" води.

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