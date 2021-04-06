Генії фотозйомки: 13 кадрів із дивного ракурсу

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Джерело:

24 канал

Життя настільки непередбачуване, що, мабуть, і саме не знає, який жарт утне з нами наступної миті. Але homo cyberus, людина цифрова, завжди тримає смартфон напоготові, тож будь-який чудернацький момент устигає зафіксувати. І потім уся інтернет-спільнота сушить собі голову, розгадуючи: що ж відбувається в кадрі?!

От і ми дібрали для вас кільканадцять фото, які вам доведеться так і сяк покрутити, щоб зрозуміти, що на них зображено.

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