Генії фотозйомки: 13 кадрів із дивного ракурсу

Джерело:24 канал
Життя настільки непередбачуване, що, мабуть, і саме не знає, який жарт утне з нами наступної миті. Але homo cyberus, людина цифрова, завжди тримає смартфон напоготові, тож будь-який чудернацький момент устигає зафіксувати. І потім уся інтернет-спільнота сушить собі голову, розгадуючи: що ж відбувається в кадрі?!
От і ми дібрали для вас кільканадцять фото, які вам доведеться так і сяк покрутити, щоб зрозуміти, що на них зображено.
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Фото twitter
Фото reddit
Фото pikabu
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото pikabu
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit