Генії фотозйомки: 13 кадрів із дивного ракурсу

15:17

Життя настільки непередбачуване, що, мабуть, і саме не знає, який жарт утне з нами наступної миті. Але homo cyberus, людина цифрова, завжди тримає смартфон напоготові, тож будь-який чудернацький момент устигає зафіксувати. І потім уся інтернет-спільнота сушить собі голову, розгадуючи: що ж відбувається в кадрі?!