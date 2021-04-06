Життя настільки непередбачуване, що, мабуть, і саме не знає, який жарт утне з нами наступної миті. Але homo cyberus, людина цифрова, завжди тримає смартфон напоготові, тож будь-який чудернацький момент устигає зафіксувати. І потім уся інтернет-спільнота сушить собі голову, розгадуючи: що ж відбувається в кадрі?!

От і ми дібрали для вас кільканадцять фото, які вам доведеться так і сяк покрутити, щоб зрозуміти, що на них зображено. Читайте також: 11 захопливих фото, які зроблені в потрібну мить Коли твій кіт підробляє ведучим прогнозу погоди

Фото twitter "Так, ми купили це ліжко, бо воно ідеально підходить для нашого собаки"

Фото reddit "Добре, що спали міцно: я встигла зняти"

Фото pikabu Що тут узагалі коїться?

Фото reddit Сплела гачком третій вимір

Фото reddit Собаку тут не бачили?

Фото reddit Ці вікна наче щось знають

Фото pikabu Сірано де Бержерак у собачому втіленні?!

Фото reddit Коли ідеально зловили момент запуску феєрверку

Фото reddit Ну дуже багато хорошого песика!

Фото reddit Звідки росте голова в цієї корови?

Фото reddit "Здається, мій чоловік знайшов собі нову родину"

Фото reddit "Друг ніяк не міг зрозуміти, що з моєю рукою. А я просто читала"

Фото reddit