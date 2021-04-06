Жизнь настолько непредсказуема, что, видимо, и сама не знает, какую шутку выкинет с нами в следующее мгновение. Однако homo cyberus, человек цифровой, всегда держит смартфон наготове, так что любой странный момент успевает зафиксировать. И потом все интернет-сообщество ломает себе голову, разгадывая: что же происходит в кадре?!

Вот и мы подобрали для вас несколько фото, которые вам придется так и этак покрутить, чтобы понять, что же на них изображено. Читайте також: 11 захопливих фото, які зроблені в потрібну мить Когда твой кот подрабатывает ведущим прогноза погоды

Фото twitter "Да, мы купили эту кровать, потому что она идеально подходит для нашего пса"

Фото reddit "Хорошо, что спали крепко: я успела снять"

Фото pikabu Что здесь вообще происходит?

Фото reddit Связала крючком третье измерение

Фото reddit Собаку здесь не видели?

Фото reddit Эти окна будто что-то знают

Фото pikabu Сирано де Бержерак в собачьем воплощении?!

Фото reddit Когда идеально поймали момент запуска фейерверка

Фото reddit Ну очень много хорошего песика

Фото reddit Откуда растет голова у этой коровы?

Фото reddit "Кажется, мой муж нашел себе новую семью"

Фото reddit "Друг никак не мог понять, что с моей рукой. А я просто читала"

Фото reddit