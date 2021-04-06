Гении фотосъемки: 13 кадров со странного ракурса
Жизнь настолько непредсказуема, что, видимо, и сама не знает, какую шутку выкинет с нами в следующее мгновение. Однако homo cyberus, человек цифровой, всегда держит смартфон наготове, так что любой странный момент успевает зафиксировать. И потом все интернет-сообщество ломает себе голову, разгадывая: что же происходит в кадре?!
Источник:24 канал
Вот и мы подобрали для вас несколько фото, которые вам придется так и этак покрутить, чтобы понять, что же на них изображено.
Читайте також: 11 захопливих фото, які зроблені в потрібну мить
Когда твой кот подрабатывает ведущим прогноза погоды
Фото twitter
"Да, мы купили эту кровать, потому что она идеально подходит для нашего пса"
Фото reddit
"Хорошо, что спали крепко: я успела снять"
Фото pikabu
Что здесь вообще происходит?
Фото reddit
Связала крючком третье измерение
Фото reddit
Собаку здесь не видели?
Фото reddit
Эти окна будто что-то знают
Фото pikabu
Сирано де Бержерак в собачьем воплощении?!
Фото reddit
Когда идеально поймали момент запуска фейерверка
Фото reddit
Ну очень много хорошего песика
Фото reddit
Откуда растет голова у этой коровы?
Фото reddit
"Кажется, мой муж нашел себе новую семью"
Фото reddit
"Друг никак не мог понять, что с моей рукой. А я просто читала"
Фото reddit
Поделиться новостью