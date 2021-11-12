Пожалуй, каждый согласится, что пищевые привычки не так-то легко изменить. Поэтому подходить к обновлению рациона нужно постепенно. Нутрициолог Оля Усенко подготовила список продуктов и блюд, от которых стоит отказаться, если вы решили перейти на правильное питание.
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Что исключить из своего рациона в первую очередь
- Картофель фри и картофельные чипсы
- Сладкие напитки
- Белый хлеб
- Батончики (сладкие)
- Большинство фруктовых соков
- Выпечка/печенье/торты
- Некоторые виды алкоголя
- Мороженое
- Пиццу
- Кофейные напитки с добавками
- Продукты с высоким содержанием добавленного сахара.
По словам Усенко, иногда не нужно даже составлять детальный план питания, хватает просто убрать все эти пункты и человек меняется до неузнаваемости.
Худшие продукты для похудения – это нездоровая пища с высокой степенью переработки. Эти продукты обычно содержат добавленный сахар, рафинированную пшеницу и нездоровые жиры, – добавила нутрициолог.
Кроме этого, не забывайте учитывать размер порций. Некоторые здоровые продукты, такие как орехи, сушеные фрукты и сыр, высококалорийны, и их очень легко переесть. Это тоже будет мешать процессу похудения.
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Худшие продукты для похудения – это нездоровая еда / Фото unsplash
Текст публикации Оли Усенко:
Первый этап смены питания и перехода на здоровый рацион – это новые пищевые привычки и отказ от старого набора продуктов. Убрав из рациона эти 11 пунктов, вы точно на 50% победите лишний вес.
Картофель фри и картофельные чипсы
Сладкие напитки
Белый хлеб
Батончики (сладкие)
Большинство фруктовых соков
Выпечка/печенье/торты
Некоторые виды алкоголя
Мороженое
Пицца
Кофейные напитки с добавками
Продукты с высоким содержанием добавленного сахара
Эти пункты кажутся очень простыми и понятными, но выполняют ли все их? Иногда не нужен даже план питания, хватает просто убрать все эти пункты и человек меняется до неузнаваемости.