Змалечку, нам постійно розповідають про правила гігієни, яких потрібно дотримуватися. Але виявляється, все не так просто та корисно.

Ідеї 24 підготували розповсюджені правила гігієни, шкода від яких науково доведена.

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1. Використання електросушарки

Помилково вважати, що гаряче повітря в сушарках, які висять в туалетних кімнатах торгових центрів, ефективно справляється з бактеріями. До того ж такі апарати потоком повітря розносять залишки бактерій по всьому приміщенню. Наступного разу краще скористайтеся паперовими рушниками.



Краще дозвольте вашим рукам висохнути самостійно / Фото pixabay

2. Часте приймання душу

Гаряча вода разом з різними гелями змиває зі шкіри захисний жировий шар, що оберігає від різних інфекцій. Тому не потрібно приймати душ по кілька разів на день. При цьому час перебування в душі також варто скоротити.



Можливо краще скоротити кількість прийомів душу / Фото pixabay

3. Частий пілінг

"Поліруючи" тіло ми знімаємо зі шкіри захисний шар. Часте видалення якого може негативно позначитися на здоров'ї. Пілінг краще робити не більше двох разів на тиждень.



Подумайте, чи варто / Фото pixabay

4. Чистка вух

Не потрібно надто старатися ватною паличкою, намагаючись вичистити всю вушну сірку – так можна пошкодити барабанну перетинку. Наше тіло саме відмінно справляється з очищенням вушних каналів. А вуха покриваються сіркою тому, що вона природний лубрикант і захисний засіб.



При чистці вух, будьте дуже обережні / Фото pixabay