С детства нам постоянно рассказывают о правилах гигиены, которых нужно придерживаться. Но оказывается, все не так просто и полезно.

Идеи 24 подготовили распространенные правила гигиены, вред от которых научно доказан.

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1. Использование электросушилки

Ошибочно считать, что горячий воздух в сушилках, которые висят в туалетных комнатах торговых центров, эффективно справляются с бактериями. К тому же такие аппараты потоком воздуха разносят остатки бактерий по всему помещению. В следующий раз лучше воспользуйтесь бумажными полотенцами.



Лучше позвольте вашим рукам высохнуть самостоятельно / Фото pixabay

2. Частое принятие душа

Горячая вода вместе с различными гелями смывает с кожи защитный жировой слой, предохраняющий от различных инфекций. Поэтому не нужно принимать душ несколько раз в день. При этом время пребывания в душе также следует сократить.



Возможно, лучше сократить количество приемов душа / Фото pixabay

3. Частый пилинг

"Полируя" тело мы снимаем с кожи защитный слой, частое удаление которого может негативно сказаться на здоровье. Пилинг лучше делать не более двух раз в неделю.



Подумайте, стоит ли / Фото pixabay

4. Чистка ушей

Не нужно слишком стараться ватной палочкой, пытаясь вычистить всю ушную серу – так можно повредить барабанную перепонку. Наше тело само отлично справляется с очисткой ушных каналов. А уши покрываются серой потому, что она природный лубрикант и защитное средство.



При чистке ушей, будьте очень осторожны / Фото pixabay