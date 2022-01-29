Багато хто, особливо чоловіки, прагнуть мати чітко виражені нижні м'язи живота. Насамперед скажемо, що прес – це єдиний м'яз, однак акцент на ту чи іншу частину зробити таки можна.

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Тренер Кирило Торос показав на відео кілька вправ на "нижній прес". Зберігайте тренування та займатися разом з Ідеї 24!

Як накачати нижню частину пресу у домашніх умовах

Вправа "свічка". Виконуйте підйом таза на "виході" руху. Модифікована "свічка". Виконуйте це й же рух, але одну ногу зігніть у коліні. Ноги опускайте до рівня підлоги. Підтягування колін до грудей.

Короткий гайд з тренування

Кожну вправу виконуйте по 30 секунд по 3 підходи.

Важливо також стежити за харчуванням. Якщо ви не будете дотримуватися дефіциту калорій, то й результату разючого не варто очікувати.

Не забувайте, що пресу потрібен час на відновлення. Тому ідеальною схемою буде тренуватися через день. Щодня тренер не рекомендує займатися.

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Текст публікації Кирила Тороса:

Прокачуємо прес з акцентом на нижню частину.