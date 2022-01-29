Многие, особенно мужчины, стремятся иметь четко выраженные нижние мышцы живота. В первую очередь скажем, что пресс – это единственная мышца, однако акцент на ту или иную часть сделать можно.
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Тренер Кирилл Торос показал на видео несколько упражнений на нижний пресс. Сохраняйте тренировки и занимайтесь вместе с Идеи 24!
Как накачать нижнюю часть пресса в домашних условиях
- Упражнение "свеча". Выполняйте подъем таза на "выходе" движения.
- Модифицированная "свеча". Выполняйте это же движение, но одну ногу согните в колене. Ноги опускайте до уровня пола.
- Подтягивание колен к груди.
Краткий гайд по тренировкам
- Каждое упраєнение выполняйте по 30 секунд по 3 подхода.
- Важно также следить за питанием. Если вы не будете соблюдать дефицит калорий, то и результата поразительного не стоит ожидать.
- Не забывайте, что прессу нужно время на восстановление. Потому идеальной схемой будет тренироваться через день. Каждый день тренер не рекомендует заниматься.
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Текст публикации Кирилла Тороса:
Прокачиваем пресс с акцентом на нижнюю часть.