Многие, особенно мужчины, стремятся иметь четко выраженные нижние мышцы живота. В первую очередь скажем, что пресс – это единственная мышца, однако акцент на ту или иную часть сделать можно.

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Тренер Кирилл Торос показал на видео несколько упражнений на нижний пресс. Сохраняйте тренировки и занимайтесь вместе с Идеи 24!

Как накачать нижнюю часть пресса в домашних условиях

Упражнение "свеча". Выполняйте подъем таза на "выходе" движения. Модифицированная "свеча". Выполняйте это же движение, но одну ногу согните в колене. Ноги опускайте до уровня пола. Подтягивание колен к груди.

Краткий гайд по тренировкам

Каждое упраєнение выполняйте по 30 секунд по 3 подхода.

Важно также следить за питанием. Если вы не будете соблюдать дефицит калорий, то и результата поразительного не стоит ожидать.

Не забывайте, что прессу нужно время на восстановление. Потому идеальной схемой будет тренироваться через день. Каждый день тренер не рекомендует заниматься.

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Текст публикации Кирилла Тороса: