Краса та затишок із пластикових труб – своїми руками: практичні ідеї для дому та саду з фото

Пластикові труби – цілком бюджетний матеріал для вельми корисних саморобок. Із кількох труб вийдуть класні стільці, кашпо, огорожа або й система поливу.

Зусиль доведеться докласти мінімум. А в результаті отримаєте звільнене від мотлоху подвір'я й оригінальні речі, які оцінять і всі ваші домашні, і гості.

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Стільці з пластикових труб

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Кашпо для вуличних вазонів

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Сушарка для білизни

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Підставка для ноутбука

Хочете приємно здивувати близьких? То прихопіть із собою улюбленуй приготуйте оригінальний коктейль, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим!

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Книжкова полиця

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Зручна система поливу

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Огорожа для тераси

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Підставки для квіткових горщиків

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Підставка для олівців, ручок та інших канцелярських дрібниць

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