Зусиль доведеться докласти мінімум. А в результаті отримаєте звільнене від мотлоху подвір'я й оригінальні речі, які оцінять і всі ваші домашні, і гості.
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Стільці з пластикових труб
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Кашпо для вуличних вазонів
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Сушарка для білизни
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Підставка для ноутбука
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Книжкова полиця
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Зручна система поливу
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Огорожа для тераси
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Підставки для квіткових горщиків
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Підставка для олівців, ручок та інших канцелярських дрібниць
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