Усилий придется приложить минимум. А в результате получите расхламленный двор и оригинальные вещи, которые оценят и все ваши домашние, и гости.

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Стулья из пластиковых труб

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Кашпо для уличных вазонов

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Сушилка для белья

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Подставка для ноутбука

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Книжная полка

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Удобная система полива

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Ограждение для террасы

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Подставки для цветочных горшков

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Подставка для карандашей, ручек и прочих канцелярских мелочей

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