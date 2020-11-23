Мобільною фотографією сьогодні захоплюється чимало користувачів смартфонів. Це спосіб долучитися до прекрасного, доступний майже кожному, – потрібно лише мати сучасний смартфон із поліпшеними функціями камери.

Популярний київський фотограф Анна Гольцберг переконана: професійну якість світлин можна отримати навіть із недорогим смартфоном. Вона поділилася лайфхаками мобільної фотографії, які допоможуть робити портрети, пейзажі та зйомку предметів like a pro.

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Мобільна фотографія буквально поліпшила життя тих, хто обожнює фіксувати його яскраві, стильні чи таємничі прояви. Більше не потрібно носити із собою громіздкий фотоапарат і комплект об'єктивів – просто вибирайте кадр і діставайте з кишені смартфон. Проте якщо хочете робити знімки, які можна з гордістю виставляти в соцмережі та з найприємнішими почуттями переглядати через роки, до практики доведеться додати трошки теорії. Складно не буде, обіцяю.

Скриншот з youtube

Із чого починаються круті кадри

Перше правило: без знання основ фотографії неможливо зробити круте фото. Можна покладатися на випадок, але навіщо? Адже все просто.

Друге правило: протирайте камеру, перш ніж зафіксувати сцену або портрет. Відбитки від тістечка чи соковитого стейка залиште серветкам. "Банальна порада", – скажете ви. Але це тому, що ви, напевно, не страждали через зіпсований дрібною цяточкою чудовий кадр чи навіть цілу фотоколекцію. Навіть найдрібніша смітинка може кардинально змінити кінцевий результат.

Скриншот з youtube

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Три основні підвалини мистецтва фотографії – світло, композиція та подальша обробка.

Світло

Тут варто запам'ятати просте правило: що м'якіше світло, то кращий кадр. Ваше завдання – уникати різких тіней, які бувають у розпал світлового дня. Зробити вдалий знімок за таких умов важко, а новачкам тим більше. Натомість фотографуючи на світанку чи на заході сонця, ви без зайвих зусиль отримаєте м'які та витончені фото – це як заміна цілої бригади освітлювачів. Улітку це час із 5:30 до 7:00 і з 19:30 до 21:30.

Звісно, можна перевірити везіння та знімати посеред дня, але, якщо пейзажі вийдуть занадто яскравими, барвистими й контрастними, то портрети спотворять різкі тіні, а сама людина в кадрі мружитиметься, адже дивитися в камеру за яскравого сонячного світла некомфортно.

У холодну пору року застати світанок і захід важче, але для фотографів-початківців є інша перевага – похмуре небо. Саме так, похмурість допомагає робити якісні знімки, адже не потрібно прив'язуватися до часу. Завдяки хмарам сонячне світло стає розсіяним, перетворюючись на один великий софтбокс у вас над головою.

Псевдопорадники казатимуть, що не можна фотографувати проти світла, але це правило точно можна порушити. Особливо якщо сонячні промені розташовані за об’єктом зйомки – через це світлини набувають чарівності та казковості.

Композиція

Майже всі чули про так зване правило золотого перетину: об'єкт зйомки має розташовуватися в 1/3 перетину горизонтальних чи вертикальних ліній кадру. Крім того, якщо хочете отримати правильну композицію (наприклад, у пейзажах), слідкуйте за тим, щоб горизонт був рівний. Пам'ятайте також: вибір точки прямо впливає на емоційне сприйняття кадру.

Для портретів має значення і ракурс. Про це ми поговоримо нижче.

Обробка

На цьому етапі можна як зробити кадр досконалим, так і, навпаки, звести нанівець усі ваші старання. Щоб досягти саме першого, важливо прибирати зайве, а не додавати нове. За допомогою таких програм, як Retouch і Snapseed, ви легко позбудетеся нерівностей на шкірі, приберете з кадру зайві предмети й елементи, а також за потреби додасте кадру світла, контрастності або скорегуєте експозицію. А от домальовувати собі макіяж, збільшувати чи зменшувати окремі частини тіла не варто. Фотографія виглядатиме неприродно, а досвідчені та не дуже ретушери швидко помітять несправжність і, повірте, захочуть розповісти про це під вашим повідомленням у соцмережі.

Щоб не довелося ламати голову над постобробкою та не отримати зрештою неприродні кольори, вибирайте смартфон із вбудованими функціями корекції кольорів. Наприклад, в одній з найпопулярніших бюджетних моделей бренду ОРРО – OPPO A53 – до процесу зйомки підключається колірний режим Dazzle Color Modе. Він відновлює кольори на зображеннях, роблячи фотографії яскравішими, за допомогою передової технології розпізнавання сцен. А потрійна камера на основі штучного інтелекту оснащена великою кількістю функцій, зокрема портретним боке, яке фіксує ефект розмиття заднього фону, зберігаючи при цьому автентичні елементи на фотографії. І найприємніше: напередодні "чорної п'ятниці" ОРРО оголосили знижки – з 16 по 29 листопада на гаджети бренду діють нові ціни. Так, модель ОРРО A53 можна придбати за 4999 грн замість 5555 грн.

Нові ціни діятимуть і на ще один бестселер бренду – ОРРО А31 із акумулятором на 4230 мАч, потрійною камерою та 6,5-дюймовим екраном. Цей смартфон стане вашим надійним помічником у зйомках. Зараз його можна купити лише за 3999 грн замість 4499 грн.

Фото телефонів OPPO

Пропоную ще кілька лайфхаків для фотографій разючої якості:

використовуйте HDR-режим. На пейзажах він зменшить надмірний контраст між яскравим небом і темною землею, а за недостатнього освітлення допоможе уникнути зернистості та шуму. Візьміть до уваги, що HDR-кадр займає більше звичайного, тому непотрібні кадри варто видаляти одразу;

знімайте переважно в горизонтальному форматі, особливо пейзажі та архітектурні споруди. По-перше, це класика, по-друге, у вас залишатиметься більше можливостей для подальшої обробки, адже ви зможете обрізати таке фото до вертикального формату;

коли знімаєте людину на повний зріст, памятайте, що ідеальна точка зйомки – на рівні пояса. Тіло виглядатиме пропорційно;

знімаючи об'єкт, що рухається, завжди залишайте попереду простір – так, ніби об'єкт щойно увійшов у кадр, а не вийшов з нього;

не забувайте про реквізит! Використовуйте усе, що під рукою, щоб прикрасити ваш знімок.

Фото зроблені на смартфон ОРРО

Окремо розповім про один із найпопулярніших видів мобільної фотографії – портретну зйомку.

Портрети, від яких колишні кусатимуть лікті

Нефотогенічних людей не існує, а от неграмотні фотографи всюди. Отже, долатимемо неграмотність!

Роблячи гарні портрети, ви здобудете серед близьких і друзів славу талановитого фотографа, вправного портретника та просто чудової людини. Це приємно, погодьтеся. Але важливо, щоб модель, портрет якої ви робите, подобалася собі та почувалася впевнено. Тож попіклуйтеся про легкий мейк і зачіску, а також розпитайте про так звану робочу сторону – багато хто вірить у її силу.

Портретна зйомка тримається на трьох китах: ракурсі, точці зйомки й освітленні.

Ракурс

Для зйомки портретів використовують чотири основні повороти обличчя:

анфас – людина повністю дивиться прямо;

три чверті – обличчя моделі трохи повернуте ліворуч чи праворуч. Людина достатньо повернула обличчя, коли одне вухо повністю "сховалося" за кадром;

дві треті – обличчя моделі повернуте ліворуч чи праворуч, при цьому кінчик носа не виступає за лінію щоки;

профіль – у кадрі лише одна сторона обличчя.

Скриншот з youtube

Точка зйомки

Положення камери відносно обличчя моделі визначає, чи вдасться зробити вдалий кадр. Тому для різних типів обличчя вибирайте різний ракурс. Це допоможе вигідно підкреслити риси й зробити правильні акценти:

камера на рівні очей – універсальний ракурс для зйомки будь-яких облич. Риси виглядають пропорційно та природно;

верхній ракурс – камера вище рівня очей моделі. Цей ракурс створює ілюзію стрункості, тому рекомендований усім;

нижній ракурс – камера нижче рівня очей. Модель у кадрі виглядатиме вищою, але тіло стане набагато більшим за обличчя. На таке не кожен наважиться. Проте саме нижній ракурс відкриває простір для креативу – cпробуйте!

Скриншот з youtube

Для створення портретів можна використовувати триногу або ж у буквальному сенсі взяти справу у свої руки. Звісно, дуже важливо, щоб телефон було легко тримати. Мабуть, найлегший смартфон, який мені доводилося тримати в руці, – ОРРО А91. Порівняно з попередніми моделями він важить на 12 % менше, а товщина корпусу зменшилася на цілих 14 %. Попри витонченість і легкість ОРРО А91 зберігає надпотужність завдяки продуктивному процесору й великому обсягу оперативної пам'яті. Найтонший, найлегший і найпотужніший – що ще потрібно? І лише до 29 листопада його можна придбати на 30 % дешевше – за 6999 грн.

Освітлення

Розташування світла багато в чому визначає кадр. Можна створювати драматичні фотографії, додавати знімкам виразності, а головне, підкреслювати унікальність обличчя. Як джерело світла можна використовувати лампу, вікно та навіть звичайний ліхтарик, змінюючи напрям променю.

Скриншот з youtube

Якщо розташувати джерело постійного світла перед моделлю трохи вище її обличчя та під кутом, у вас вийде "золотий стандарт": усі риси виглядатимуть виразно й чітко. Ще один варіант розташування світла – перед моделлю, але так, щоб воно світило у профіль. Цей спосіб робить портрети більш брутальними та драматичними, тож рекомендований для зйомки чоловіків.

Фото зроблено на смартфон ОРРО

А цікаві глибокі портрети вийдуть, якщо модель повернеться в профіль і дивитиметься на джерело світла.

Наразі виробники пропонують чимало технологій і функцій для створення разючих портретів. А серія ОРРО Reno4, представлена смартфонами ОРРО Reno4 Pro й ОРРО Reno4 Lite, покликана стати експертом у сфері портретної фотографії та задовольнити потребу молоді в ​​портретних знімках. Гаджети серії можуть похвалитися подвійною фронтальною камерою з додатковим ефектом боке для створення захопливих селфі. Завдяки шести портретним АІ-камерам ви зможете знімати як професіонал. При цьому функції AI Super Clear Portrait та AI Super Night Portrait дозволять уловлювати найдрібніші елементи поліпшеної чіткості, а AI Portrait Color та AI Night Flare Portrait допоможуть створювати футуристичні портрети. І якщо ви довго не наважувалися на купівлю преміальної серії ОРРО Reno4 через її вартість, то зараз маєте унікальний шанс це виправити. На період "чорноп'ятничних" знижок, 16–29 листопада, крутий та елегантний ОРРО Reno4 Pro можна придбати лише за 15 555 грн (звичайна ціна — 17 999 грн), а стильний і витончений ОРРО Reno4 Lite — за 9999 грн (звичайна ціна — 11 999 грн).

Селфі теж портрет

Можна багато сперечатися про доцільність селфі, але воно давно стало окремим підвидом портретного фото. Отже, якщо пора замінити світлину в соцмережах чи просто хочеться зняти себе в гарному настрої, ось вам мої поради.

Як і для будь-якого портрета, для селфі освітлення має визначальну роль. Найкраще, коли світло падає на вас під кутом 40 градусів, тобто прямо та трохи зверху. Якщо ви у приміщенні, підійдіть до вікна (пам'ятаємо про правило не фотографувати за яскравих сонячних променів). Якщо на вікні є біла фіранка, чудово, адже вона створить ефект софтбоксу. На вулиці краще робити селфі за похмурої погоди, коли немає яскравого сонця та різких тіней.

Фото зроблено на смартфон ОРРО

Не забувайте й про ракурс – основу вдалих портретів. Для селфі фотографи також визначили найвдаліші ракурси. Отже, якщо у вас гострі риси обличчя, спробуйте ракурс знизу й напівоберт. Якщо вам подобається популярний ракурс, коли камера розташована трохи вище рівня очей, пам`ятайте, що руки при цьому потрібно тримати вище обличчя.

До речі, про всі ці лайфхаки я розповідаю на майстер-класах із мобільної фотографії, які проводжу як індивідуально, так і в мінігрупах. Разом із майбутніми мобільними фотографами ми вчимося правильно виставляти світло, шукати ідеальний ракурс та обробляти фотографії, щоб потім створювати захопливий контент для соцмереж, що збирає сотні та навіть тисячі лайків. А якщо хочете одразу отримати готовий візуальний контент, запрошую разом зі мною та смартфоном вирушити на фотопрогулянку, результатом якої стануть десятки крутих надихаючих знімків і міні-МК з обробки фото. Пишіть мені в Instagram @goltsberg.

Я ж обіцяла, що складно не буде? Тепер, коли ви ознайомилися з основами мобільної фотографії, можу додати: надихайтеся. Дивіться фотографії в Instagram і Pinterest, підписуйтеся на фотографів і багато-багато експериментуйте. У вас обов'язково вийдуть професійні, якісні знімки!