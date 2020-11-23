Мобильной фотографией сегодня увлекается немало пользователей смартфонов. Это способ приобщиться к прекрасному, доступный почти каждому, – нужно лишь иметь современный смартфон с улучшенными функциями камеры.

Популярный киевский фотограф Анна Гольцберг убеждена: профессиональное качество фотографий можно получить даже с недорогим смартфоном. Она поделилась лайфхаками мобильной фотографии, которые помогут делать портреты, пейзажи и съемку предметов like a pro.

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Мобильная фотография буквально улучшила жизнь тех, кто обожает фиксировать ее яркие, стильные или таинственные проявления. Больше не нужно носить с собой громоздкий фотоаппарат и комплект объективов – просто выбирайте кадр и доставайте из кармана смартфон. Однако если хотите делать снимки, которые можно с гордостью выставлять в соцсети и с самыми приятными чувствами просматривать через годы, к практике придется добавить немного теории. Сложно не будет, обещаю.

Скриншот з youtube

С чего начинаются крутые кадры

Первое правило: без знания основ фотографии невозможно сделать крутое фото. Можно полагаться на случай, но зачем? Ведь все просто.

Второе правило: протирайте камеру, прежде чем зафиксировать сцену или портрет. Отпечатки от пирожного или сочного стейка оставьте салфеткам. "Банальный совет", – скажете вы. Но это потому, что вы, наверное, не страдали из-за испорченного мелким пятнышком замечательного кадр или даже целую коллекцию фотографий. Даже мелкая соринка может кардинально изменить конечный результат.

Скриншот з youtube

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Три основные устои искусства фотографии – свет, композиция и дальнейшая обработка.

Свет

Здесь стоит запомнить простое правило: чем мягче свет, тем лучший кадр. Ваша задача – избегать резких теней, которые бывают в разгар светового дня. Сделать удачный снимок при таких условиях трудно, а новичкам тем более. Фотографируя на рассвете или на закате, вы без труда получите мягкие и изящные фото – это как замена целой бригады осветителей. Летом это время с 5:30 до 7:00 и с 19:30 до 21:30.

Конечно, можно проверить везения и снимать в середине дня, но если пейзажи получатся слишком яркими, красочными и контрастными, то портреты исказят резкие тени, а сам человек в кадре будет щуриться, ведь смотреть в камеру при ярком солнечном свете некомфортно.

В холодное время года застать рассвет и закат труднее, но для фотографов есть другое преимущество – мрачное небо. Именно мрачность помогает делать качественные снимки, ведь не нужно привязываться ко времени. Благодаря облакам солнечный свет становится рассеянным, превращаясь в один большой софтбокс у вас над головой.

Лжесоветчик будут говорить, что нельзя фотографировать против света, но это правило точно можно нарушить. Особенно если солнечные лучи расположены по объекту съемки – благодаря этому фотографии приобретают обворожительности и сказочности.

Композиция

Почти все слышали о так называемом правиле золотого сечения: объект имеет располагаться в 1/3 пересечения горизонтальных или вертикальных линий кадра. Кроме того, если хотите получить правильную композицию (например, в пейзажах), следите за тем, чтобы горизонт был ровный. Помните также: выбор точки напрямую влияет на эмоциональное восприятие кадра.

Для портретов имеет значение и ракурс. Об этом мы поговорим ниже.

Обработка

На этом этапе можно как сделать кадр совершенным, так и, наоборот, свести на нет все ваши старания. Чтобы достичь именно первого, важно убирать лишнее, а не добавлять новое. С помощью таких программ, как Retouch и Snapseed, вы легко избавитесь неровностей на коже, уберете из кадра лишние предметы и элементы, а также при необходимости добавите в кадр света, контрастности и откорректируете экспозицию. А вот дорисовывать себе макияж, увеличивать или уменьшать отдельные части тела не стоит. Фотография будет выглядеть неестественно, а опытные и не слишком ретушеры быстро заметят нереальность и, поверьте, захотят рассказать об этом под вашим сообщением в соцсети.

Чтобы не пришлось ломать голову над постобработкой и не получить в конце концов неестественные цвета, выбирайте смартфон со встроенными функциями коррекции цветов. Например, в одной из самых популярных бюджетных моделей бренда ОРРО – OPPO A53 - к процессу съемки подключается цветовой режим Dazzle Color Modе. Он восстанавливает цвета на изображениях, делая фотографии более яркими, с помощью передовой технологии распознавания сцен. А тройная камера на основе искусственного интеллекта оснащена большим количеством функций, в частности портретным боке, которое фиксирует эффект размытия заднего фона, сохраняя при этом аутентичные элементы на фотографии. И самое приятное: накануне "черной пятницы" ОРРО объявили скидки – с 16 по 29 ноября на гаджеты бренда действуют новые цены. Так, модель ОРРО A53 можно приобрести за 4999 грн вместо 5555 грн.

Новые цены будут действовать и на еще один бестселлер бренда – ОРРО А31 с аккумулятором на 4230 мАч, тройной камерой и 6,5-дюймовым экраном. Этот смартфон станет вашим надежным помощником в съемках. Сейчас его можно купить всего за 3999 грн вместо 4499 грн.

Фото телефонов OPPO

Предлагаю еще несколько лайфхаков для фотографий поразительного качества:

используйте HDR-режим. На пейзажах он уменьшит чрезмерный контраст между ярким небом и темной землей, а при недостаточном освещении поможет избежать зернистости и шума. Примите во внимание, что HDR-кадр занимает больше обычного, поэтому ненужные кадры следует удалять сразу;

снимайте преимущественно в горизонтальном формате, особенно пейзажи и архитектурные сооружения. Во-первых, это классика, во-вторых, у вас останется больше возможностей для дальнейшей обработки, ведь вы сможете изменить такое фото в вертикальный вариант;

когда снимаете человека в полный рост, помните, что идеальная точка съемки – на уровне пояса. Тело будет выглядеть пропорционально;

снимая движущийся объект, всегда оставляйте впереди пространство – так, будто объект только вошел в кадр, а не вышел из него;

не забывайте о реквизитах! Используйте все, что под рукой, чтобы украсить ваш снимок.

Фото сделаны на смартфон ОРРО

Отдельно расскажу об одном из самых популярных видов мобильной фотографии – портретную съемку.

Портреты, от которых бывшие будут кусать локти

Нефотогеничных людей не существует, а вот неграмотные фотографы повсюду. Стало быть, будем преодолевать неграмотность!

Делая красивые портреты, вы получите среди близких и друзей славу талантливого фотографа, искусного портретника и просто замечательного человека. Это приятно, согласитесь. Но важно, чтобы модель, портрет которой вы делаете, нравилась себе и чувствовала себя уверенно. Поэтому позаботьтесь о легком мейке и прическе, а также расспросите о так называемой рабочей стороне – многие верят в ее силу.

Портретная съемка держится на трех китах: ракурсе, точке съемки и освещении.

Ракурс

Для съемки портретов используют четыре основных повороты лица:

анфас – человек полностью смотрит прямо;

три четверти – лицо модели немного повернуто влево или вправо. Модель достаточно повернула лицо, когда одно ухо полностью "спряталось" за кадром;

две трети – лицо модели повернуто влево или вправо, при этом кончик носа не выступает за линию щеки;

• профиль – в кадре только одна сторона лица.

Скриншот з youtube

Точка съемки

Положение камеры относительно лица модели определяет, удастся ли сделать удачный кадр. Поэтому для разных типов лица выбирайте разный ракурс. Это поможет выгодно подчеркнуть черты и сделать правильные акценты:

камера на уровне глаз – универсальный ракурс для съемки любых лиц. Черты выглядят пропорционально и естественно;

верхний ракурс – камера выше уровня глаз модели. Этот ракурс создает иллюзию стройности, поэтому рекомендован всем;

нижний ракурс – камера ниже уровня глаз. Модель в кадре выглядеть выше, но тело станет намного больше за лицо. На такое не каждый решится. Однако именно нижний ракурс открывает простор для креатива – попробуйте!

Скриншот з youtube

Для создания портретов можно использовать треногу или в буквальном смысле взять дело в свои руки. Конечно, очень важно, чтобы телефон было легко держать. Пожалуй, самый легкий смартфон, который мне приходилось держать в руке, – ОРРО А91. По сравнению с предыдущими моделями он весит на 12% меньше, а толщина корпуса уменьшилась на целых 14%. Несмотря на изящность и легкость ОРРО А91 сохраняет сверхмощность благодаря продуктивному процессору и большому объему оперативной памяти. Тончайший, самый легкий и самый мощный – что еще нужно? И только до 29 ноября его можно приобрести на 30% дешевле – за 6999 грн.

Освещение

Расположение света во многом определяет кадр. Можно создавать драматические фотографии, добавлять снимкам выразительности, а главное, подчеркивать уникальность лица. В качестве источника света можно использовать лампу, окно и даже обычный фонарик, изменяя направление луча.

Скриншот з youtube

Если расположить источник постоянного света перед моделью чуть выше ее лица и под углом, у вас получится "золотой стандарт": все черты будут выглядеть выразительно и четко. Еще один вариант расположения света – перед моделью, но так, чтобы оно светило в профиль. Этот способ делает портреты более грубыми и драматическими, поэтому рекомендован для съемки мужчин.

Фото сделано на смартфон ОРРО

А интересные глубокие портреты получатся, если модель вернется в профиль и будет смотреть на источник света.

Сейчас производители предлагают немало технологий и функций для создания поразительных портретов. А серия ОРРО Reno4, представленная смартфонами ОРРО Reno4 Pro и ОРРО Reno4 Lite, призвана стать экспертом в области портретной фотографии и удовлетворить потребность молодежи в портретных снимках. Гаджеты серии могут похвастаться двойной фронтальной камерой с дополнительным эффектом боке для создания увлекательных селфи. Благодаря шести портретным Al-камерам вы сможете снимать как профессионал. При этом функции AI Super Clear Portrait и AI Super Night Portrait позволят улавливать мельчайшие элементы улучшенной четкости, а AI Portrait Color и AI Night Flare Portrait помогут создавать футуристические портреты. И если вы долго не решались на покупку премиальной серии ОРРО Reno4 через ее стоимость, то сейчас есть уникальный шанс это исправить. На период "чорнопьятничних" скидок, 16-29 ноября, крутой и элегантный ОРРО Reno4 Pro можно приобрести всего за 15 555 грн (обычная цена - 17 999 грн), а стильный и изящный ОРРО Reno4 Lite – по 9999 грн (обычная цена – 11 999 грн).

Селфи тоже портрет

Можно много спорить о важности селфи, но оно давно стало отдельным подвидом портретного фото. Итак, если время заменить фотографию в соцсетях или просто хочется снять себя в хорошем настроении, вот вам мои советы.

Как и для любого портрета, для селфи освещение играет важную роль. Лучше всего, когда свет падает на вас под углом 40 градусов, то есть прямо и немного сверху. Если вы в помещении, подойдите к окну (помним о правиле не фотографировать за ярких солнечных лучей). Если на окне есть белая занавеска, прекрасно, ведь она создаст эффект софтбокса. На улице лучше делать селфи за пасмурной погоды, когда нет яркого солнца и резких теней.

Фото сделано на смартфон ОРРО

Не забывайте и о ракурсе – основе удачных портретов. Для селфи фотографы также определили удачные ракурсы. Итак, если у вас острые черты лица, попробуйте ракурс снизу и полуоборот. Если вам нравится популярный ракурс, когда камера расположена чуть выше уровня глаз, помните, что руки при этом нужно держать выше лица.

Кстати, обо всех этих лайфхаках я рассказываю на мастер-классах по мобильной фотографии, которые провожу как индивидуально, так и в минигруппах. Вместе с будущими мобильными фотографами мы учимся правильно выставлять свет, искать идеальный ракурс и обрабатывать фотографии, чтобы потом создавать увлекательный контент для соцсетей, который собирает сотни и даже тысячи лайков. А если хотите сразу получить готовый визуальный контент, приглашаю вместе со мной и смартфоном отправиться на фотопрогулку, результатом которой станут десятки крутых вдохновляющих снимков и мини-МК по обработке фото. Пишите мне в Instagram @goltsberg.

Я же обещала, что сложно не будет? Теперь, когда вы познакомились с основами мобильной фотографии, могу добавить: вдохновляйтесь. Смотрите фотографии в Instagram и Pinterest, подписывайтесь на фотографов и много-много экспериментируйте. У вас обязательно выйдут профессиональные, качественные снимки!