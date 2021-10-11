Митець переосмислює наші буденні заняття, додаючи таким звичним справам як відпочинок у ліжку або читання книжки нового драматизму та небезпеки.

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Перформер використовує відео, фотографію та інсталяцію, щоб виразити поетичний характер повсякденного життя, здійснити тонкі перетворення, де глядач знаходить як трагічні, так і комічні сторони свого існування.

Митець займається буденними справами на висоті в кілька метрів / Фото Тьєррі Мандон

Художник провів 2 дивовижних перформанси – "Всередині-зовні" та "Жива таблиця". Суть виступів доволі проста – чоловік займається буденними справами. Щоправда, відпочинок у ліжку та ранкова кава за книжкою цього разу відбувалися на висоті кількох метрів над землею.

"Всередині-зовні" та "Жива таблиця" – перформанси митця / Фото Тьєррі Мандона

Тьєррі Мандон не був закріплений на меблях – у будь-який момент митець міг зірватися донизу та покалічитися. Чоловік зазначає, що це – данина повсякденним режимам, які ми самі собі встановлюємо.

Під час виступів перехожі були дуже здивовані, не розуміючи, чи справжнє те, що вони бачать. Перформанси змусили глядачів поставити під сумнів, що це – художні виступи,

– розповів Мандон.

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