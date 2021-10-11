Художник переосмысливает наши будничные занятия, добавляя таким привычным делам как отдых в постели или чтение книги нового драматизма и опасности.

Стоящее Мастерица создает динамичные скульптуры из бронзы: фото удивительных фигур

Перформер использует видео, фотографию и инсталляцию, чтобы выразить поэтический характер повседневной жизни, осуществить тонкие преобразования, где зритель находит как трагические, так и комические стороны своего существования.



Художник занимается обыденными делами на высоте в несколько метров / Фото Тьерри Мандона

Художник провел 2 удивительных перформанса – "Внутри-снаружи" и "Живая таблица". Суть выступлений довольно проста – мужчина занимается обыденными делами. Правда, отдых в постели и утренний кофе за книгой на этот раз происходили на высоте нескольких метров над землей.



"Внутри-снаружи" и "Живая таблица" – перформансы художника / Фото Тьерри Мандона

Тьерри Мандон не был закреплен на мебели – в любой момент художник мог сорваться вниз и покалечиться. Мужчина отмечает, что это – дань повседневным режимам, которые мы сами себе устанавливаем.

Во время выступлений прохожие были очень удивлены, не понимая, настоящее ли то, что они видят. Перформансы заставили зрителей поставить под сомнение, что это – художественные выступления,

– рассказал Мандон.

Перформер читает книгу на стене одного из домов: смотрите видео выступления