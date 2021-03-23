8 повсякденних речей, які спочатку мали інше призначення

Речі – наче люди: у них своя історія, свій характер і навіть свої секрети. Ми ж ними просто користуємося, навіть не здогадуючись, що вони змінили своє призначення.

Пропонуємо добірку звичайних речей, які первісно мали виконувати інші функції. Ви будете здивовані.

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Помпони

Вовняні кульки почали використовувати на флоті на початку XIX століття. Вони захищали голови моряків від низьких стель і дверних прорізів на кораблях. Сьогодні це просто мила декоративна деталь одягу та головних уборів, найчастіше дитячих та жіночих.



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Автомобільні бампери

Бампери, як можна здогадатися з назви, призначаються для мінімізації збитку від аварій. Ринок підлаштувався під потреби споживача – виробники спрямували всі свої зусилля на підвищення міцності бамперів. Однак уже через кілька десятиліть конструкція стала перетворюватись із захисної на декоративну, і сьогодні бампери не витримують навіть найменшого удару.

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Гра "Монополія"

Мета кожного учасника гри – довести до банкрутства решту учасників і підім'яти під себе всі фінансові активи. І первісно "Монополія" замислювалася саме для того, щоб показати, якої шкоди завдають дрібним компаніям реальні монополісти.



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Светр

Светри мали слугувати для схуднення: у них люди з надмірною вагою виконували фізичні вправи. Вважалося, що разом із потом спалюється жир. (Пізніше з'ясувалося, що це не так.) Потім на светри звернули увагу моряки та любителі зимових видів спорту.



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Отвори в навушниках EarPods

А ми думали, що це для краси. А виявляється, в отворів у корпусі навушників важливе призначення: вони дають змогу повітрю проходити всередину динаміка, збільшуючи тиск на мембрану, що призводить до посилення звуку на низьких частотах. Головне, що слід знати, – баси звучать глибше, і звук загалом стає якіснішим. Нам це й потрібно.



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Шип на кришечці тюбика

Невеличку гостру опуклість на кришечках тюбиків зубних паст і кремів мало хто помічає. А вона там не просто так: за допомогою цього виступу можна проколоти захисну плівку тюбика.



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Круглий отвір в лінійці

Як часто ми, нудячись на уроках, обводити невелику круглу дірку на лінійці! І, напевно, були переконані, що вона для цього й призначена. Однак усе набагато простіше. Отвори в лінійках робили, щоб їх зручно було вішати на стіну.



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Отвори в головах чоловічків леґо

Отвори у фігурках леґо, виявляється, теж виконують дуже важливу функцію: вони захищають дитину від удушення. Якщо малюк раптом проковтне деталь, ці дірочки дадуть змогу повітрю надходити до легенів, і ризик задихнутися для дитини значно зменшиться.



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