Зовнішній вигляд багатьох буденних речей може нас дивувати й навіть "заганяти в ступор". Проте з часом ми настільки звикаємо до певних особливостей цих речей, що навіть не цікавимося особливими "фішками" ручок, кабелів, склянок пляшок чи інших побутових предметів.

Ми підготували інформацію про речі, які всі бачать щоденно, але про приховані функції яких досі ніхто не задумувався

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Отвори в ковпачках кулькових ручок

Багато хто впевнений в тому, що отвори в ковпачках потрібні для того, щоб чорнило не засихало. Проте усе не так просто.

За даними видання "The Independent" щорічно в США від ковпачків ручок задихається декілька сотень людей.

Саме тому наявність таких отворів у ковпачках зменшує кількість загиблих. Тобто, коли людина "гризе" ковпачок і випадково його проковтнула, він застрягає в горлі. Завдяки особливому ковпачку постраждалий ще може дихати впродовж декількох хвилин. Це допомагає "протриматися" до приїзду медичних працівників і в результаті врятувати життя.

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Циліндр на кабелі зарядного пристрою

У багатьох з нас рано чи пізно виникало питання стосовно призначення циліндру на кабелі зарядного пристрою. Якщо ви досі не знаєте, для чого він, то ми вас здивуємо.

У цьому циліндрі (який можна назвати феритовим) знаходиться так званий фільтр високочастотних хвиль. Якщо розріжете цей циліндр, то побачите шматок металу. Сам ферит складається з хімічної сполуки оксиду заліза з оксидами інших металів, що володіє унікальними магнітними властивостями та низькою електропровідністю.

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Синя сторона гумки

Ще в школі ми були впевнені, що синя частина гумки була призначена для стирання написів, зроблених ручкою. Але в результаті ми отримували дірку на аркуші. Чому так відбувалося, ми тоді не розуміли. Зараз ви будете здивовані, але синьою частиною гумки потрібно стирати написи зроблені олівцем. Але не на звичайних аркушах, а на цупких аркушах картону чи навіть дерева.

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Гумові вставки в кедах

Уперше гумові вставки з'явилися у Converse All Star, які були створені для баскетболістів. Основне завдання таких вставок було уберегти пальці ніг спортсменів від травмувань. У той час вставки були суто чорні. Проте після Другої світової війни ці вставки почали робити білими. У результаті такий елемент став "іконічним".

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Куртки-парки

Уперше такий дизайн куртки був розроблений для американських військових льотчиків ще в середині минулого століття. Парки шили зі спеціальної тканини з розрахунком на те, що льотчики можуть катапультувати в крижану воду. Саме тому фалди курток мали особливий вигляд, щоб їх можна було зав'язати навколо себе і протриматися до прибуття рятувальників.

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