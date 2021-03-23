Вещи – как люди: у них своя история, свой характер и даже свои секреты. Мы же ими просто пользуемся, даже не догадываясь, что они изменили свое предназначение.

Предлагаем подборку обычных вещей, которые первоначально должны были выполнять другие функции. Вы будете удивлены.

Читайте также: 5 необычных "фишек" обычных предметов, о назначении которых вы не знали

Помпоны

Шерстяные шарики начали использовать на флоте в начале XIX века. Они защищали головы моряков от низких потолков и дверных проемов на кораблях. Сегодня это просто милая декоративная деталь одежды и головных уборов, чаще всего детских и женских.



Фото pinterest

Автомобильные бамперы

Бамперы, как можно догадаться из названия, предназначены для минимизации ущерба от аварий. Рынок подстроился под нужды потребителя – производители направили все свои усилия на повышение прочности бамперов. Однако уже через несколько десятилетий конструкция стала превращаться из защитной на декоративную, и сегодня бамперы не выдерживают даже малейшего удара.



Фото pixabay

Игра "Монополия"

Цель каждого участника игры – обанкротить остальных участников и подмять под себя все финансовые активы. И первоначально "Монополия" задумывалась именно для того, чтобы показать, какой вред наносят мелким компаниям реальные монополисты.



Фото pixabay

Свитер

Свитер должен был служить для похудения: в нем люди с избыточным весом выполняли физические упражнения. Считалось, что вместе с потом сжигается жир. (Позже выяснилось, что это не так.) Затем на свитер обратили внимание моряки и любители зимних видов спорта.



Фото vsisvoi

Отверстия в наушниках EarPods

А мы думали, что это для красоты. А оказывается, в отверстий в корпусе наушников важное назначение: они позволяют воздуху проходить внутрь динамика, увеличивая давление на мембрану, что приводит к усилению звука на низких частотах. Главное, что следует знать, – басы звучат глубже, и звук в целом становится более качественным. Нам это и нужно.



Фото desipotphotos

Шип на крышечке тюбика

Небольшую острую выпуклость на крышечках тюбиков зубных паст и кремов мало кто замечает. А она там не просто так: с помощью этого выступления можно проколоть защитную пленку тюбика.



Фото desipotphotos

Круглое отверстие в линейке

Как часто мы, томясь на уроках, обводили небольшую круглую дырку на линейке! И, наверное, были убеждены, что она для этого и предназначена. Однако все гораздо проще. Отверстия в линейках делали, чтобы их удобно было вешать на стену.

Фото freeimages

Отверстия в головах человечков лего

Отверстия в фигурках лего, оказывается, тоже выполняют очень важную функцию: они защищают ребенка от удушения. Если малыш вдруг проглотит деталь, эти дырочки позволят воздуху поступать в легкие, и риск задохнуться для ребенка значительно уменьшится.

Фото pixabay