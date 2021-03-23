8 повседневных вещей, которые изначально имели другое назначение
Вещи – как люди: у них своя история, свой характер и даже свои секреты. Мы же ими просто пользуемся, даже не догадываясь, что они изменили свое предназначение.
Источник:24 канал
Предлагаем подборку обычных вещей, которые первоначально должны были выполнять другие функции. Вы будете удивлены.
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Помпоны
Шерстяные шарики начали использовать на флоте в начале XIX века. Они защищали головы моряков от низких потолков и дверных проемов на кораблях. Сегодня это просто милая декоративная деталь одежды и головных уборов, чаще всего детских и женских.
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Автомобильные бамперы
Бамперы, как можно догадаться из названия, предназначены для минимизации ущерба от аварий. Рынок подстроился под нужды потребителя – производители направили все свои усилия на повышение прочности бамперов. Однако уже через несколько десятилетий конструкция стала превращаться из защитной на декоративную, и сегодня бамперы не выдерживают даже малейшего удара.
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Игра "Монополия"
Цель каждого участника игры – обанкротить остальных участников и подмять под себя все финансовые активы. И первоначально "Монополия" задумывалась именно для того, чтобы показать, какой вред наносят мелким компаниям реальные монополисты.
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Свитер
Свитер должен был служить для похудения: в нем люди с избыточным весом выполняли физические упражнения. Считалось, что вместе с потом сжигается жир. (Позже выяснилось, что это не так.) Затем на свитер обратили внимание моряки и любители зимних видов спорта.
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Отверстия в наушниках EarPods
А мы думали, что это для красоты. А оказывается, в отверстий в корпусе наушников важное назначение: они позволяют воздуху проходить внутрь динамика, увеличивая давление на мембрану, что приводит к усилению звука на низких частотах. Главное, что следует знать, – басы звучат глубже, и звук в целом становится более качественным. Нам это и нужно.
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Шип на крышечке тюбика
Небольшую острую выпуклость на крышечках тюбиков зубных паст и кремов мало кто замечает. А она там не просто так: с помощью этого выступления можно проколоть защитную пленку тюбика.
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Круглое отверстие в линейке
Как часто мы, томясь на уроках, обводили небольшую круглую дырку на линейке! И, наверное, были убеждены, что она для этого и предназначена. Однако все гораздо проще. Отверстия в линейках делали, чтобы их удобно было вешать на стену.
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Отверстия в головах человечков лего
Отверстия в фигурках лего, оказывается, тоже выполняют очень важную функцию: они защищают ребенка от удушения. Если малыш вдруг проглотит деталь, эти дырочки позволят воздуху поступать в легкие, и риск задохнуться для ребенка значительно уменьшится.
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