Разберемся прямо сейчас. Если ваша семья любит шампиньоны, запомните эти важные правила.

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Нужно ли мыть шампиньоны

Независимо от того, собрали вы грибы в лесу или приобрели в магазине (на рынке), их обязательно нужно мыть.

Обязательно мойте грибы перед приготовлением / Фото Flickr

В лесных грибах может быть полно насекомых или других вредителей. Да и шампиньоны с грибных ферм, хоть и растут в искусственных условиях, далеко не стерильны. Кроме того, в грибах может быть пыль и другая грязь. Купив шампиньоны в магазине, подумайте, сколько людей могло брать их в руки до того, как этот продукт выбрали вы.

Шампиньоны из магазина достаточно просто тщательно промыть водой. Собранные же в лесу следует обязательно очистить от насекомых, земли и прочей грязи, а также освободить от верхнего защитного слоя: он может содержать токсичные вещества.

Нужно ли замачивать шампиньоны

Шампиньоны не только содержат много воды, они ее еще и легко впитывают. Поэтому магазинные грибы не стоит долго держать в воде, а тем более замачивать перед термической обработкой.

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Лесные шампиньоны лучше замочить в концентрированном соляном растворе на 15 минут. Так вы избавитесь от всех насекомых, притаившихся в грибах.

Лесные шампиньоны нужно замачивать / Фото Marthastewart