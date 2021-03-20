Если вы организуете вечеринку или просто пригласили друзей на спокойные посиделки, то каждый из них точно хочет чувствовать себя комфортно и непринужденно. Это в большей степени зависит именно от вас. Поэтому вы должны позаботиться о вкусных блюдах, приятной атмосфере и веселых развлечениях.

Для того чтобы "новенькие" гости не смущались и могли веселиться, вы должны приложить для этого усилия. Прежде всего вы должны следить за своей речью и помогать расслабиться всем, кто у вас гостит.

Читайте также: Как устроить вечеринку под открытым небом: 7 советов для веселого времяпрепровождения с друзьями

"Берите с собой..."

Излишняя суета на кухне в то время, когда пришли гости неуместна и очень классно, когда друзья приносят вкусняшки с собой. Однако не стоит акцентировать на этом внимание и делать так, чтобы это было обязательным условием для тех, кто приходит в гости. Вы можете сказать друзьям, что было бы замечательно, если бы они взяли что-то вкусненькое, но значительно лучше, если они придут в хорошем настроении.

Не стоит говорить гостям, чтобы они в обязательном порядке что-то приносили / Фото Trinixy

"Я так рад, что ты здесь"

Успокаивающая фраза тем, кто незапланированно пришел в гости, или для тех, кто появился слишком рано или наоборот опоздал. Этой фразой вы сможете показать свою приязнь к гостям, а также подчеркнуть, что вы по-настоящему рады их видеть. Главное, делайте это искренне и естественно.

"Кто-то может мне помочь?" / "Помоги мне, пожалуйста"

Универсальная фраза в случае, если вы видите, что кто-то скучает или чувствует себя некомфортно в новой компании. Таким образом вы получите помощь от человека, который этого искренне захочет, развлечете его и сможете немного развеселить.

Просите помощи у гостей, которые длительное время чувствуют себя не в своей тарелке / Фото Incomartour

"Расскажи о своем..."

Искренняя заинтересованность человеком всегда позволяет настроиться на доброжелательную и спокойную атмосферу. Для того чтобы ваши гости расслабились, можете спросить у них о том, что они больше всего любят. Такие рассказы могут улучшить настроение и завязать интересную беседу между всеми гостями.

Интересно: Как подготовиться к вечеринке в последние минуты: полезные советы

"Не расстраивайся, мы планировали заказать..."

Довольно часто случаются ситуации, когда гости не успевают что-то купить, потому приходят "с пустыми руками". Из-за этого смущаются и чувствуют себя неудобно. Особый дискомфорт родителям доставляют случаи, когда дети никак не могут наесться, и гости понимают, что тарелки на столе становятся пустыми с бешеной скоростью.

Даже в таких ситуациях можно "разрядить" атмосферу и всех успокоить, сказав, чтобы никто не расстраивайся, ведь все равно все хотели заказать суши, пиццу или другие вкусности.

"Я ценю людей, а не вещи"

Во время вечеринки не избежать даже минимальных повреждений в квартире. Поэтому если это произошло, не стоит унывать или тем более злиться. Успокойте человека, который неуклюже что-то повредил. Скажите, что это просто вещи, которые можно отремонтировать или заменить. Подчеркните, что вам важны положительные эмоции всех гостей, а не предметы интерьера.

Успокойте людей, которые случайно повредили посуду или другие вещи / Фото Delfi