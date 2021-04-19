5 прикрих помилок, яких ви припускаєтесь, використовуючи обробну дошку

Без обробної дошки не обходиться приготування жодної страви, навіть якщо це бутерброд. Але, попри всю важливість цього предмета на кухні, ви коли-небудь замислювались, як користуватися ним правильно?

Ну ж бо перевірте себе, прочитавши нашу добірку правил.

Читайте також: Як розморозити продукти за допомогою тертки й ще 4 несподіваних лайфхаки

Ви нарізаєте всі продукти на одній дошці

Для м'яса, риби, овочів та фруктів слід використовувати різні дошки. Обробляючи м'ясо чи рибу, пам'ятайте: на поверхні дошки (особливо дерев'яної) залишаться бактерії, які потраплять на овочі або фрукти, якщо ви станете нарізати їх на ній же.

Не використовуйте одну дошку для нарізання всіх продуктів / Фото Hoc11

Ви обираєте дошки неправильного розміру

Щоб зрозуміти, чи правильного розміру ваша дошка, покладіть ніж навскіс неї. В ідеалі він має бути на декілька сантиметрів меншим за поверхню дошки.

Цікаво: Як правильно розігріти вчорашній рис: ці хитрощі має знати кожен

Ви віддаєте перевагу скляним або мармуровим дошкам

Дошки з цих матеріалів мають дуже гарний вигляд. Але, часто їх використовуючи, ви псуєте ножі. Із кожним дотиком ножа до дошки лезо зазнає пошкоджень. Поступово ніж втрачає свій вигляд і стає зовсім незручним у використанні.

Об скляні дощечки можна пошкодити лезо ножа / Фото Derevostroika

Ви миєте дерев'яні дошки в посудомийній машині

Гаряча вода шкодить дерев'яним виробам: вони вкриваються тріщинами. Поклавши дошку до посудомийної машини, ви ризикуєте зіпсувати кухонний інвентар.

Ви складаєте дошки до шафки вологими

Не можна ховати до шафи вологі обробні дошки. Вологе середовище – ідеальне для розмноження бактерій. Краще дочекайтеся, поки дошка висохне чи протріть її насухо рушником.

Не ховайте в шафу вологу обробну дошку / Фото Goodhouse