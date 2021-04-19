5 обидных ошибок, которые вы допускаете, используя разделочную доску
Без разделочной доски не обходится приготовление ни одного блюда, даже если это бутерброд. Однако, несмотря на всю важность этого предмета на кухне, вы когда-нибудь задумывались, а правильно ли вы им пользуетесь?
Источник:Countryliving
Ну-ка проверьте себя, прочитав нашу подборку правил.
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Вы нарезаете все продукты на одной доске
Для мяса, рыбы, овощей и фруктов следует использовать разные разделочные доски. Обрабатывая мясо или рыбу, помните: на поверхности доски (особенно деревянной) останутся бактерии, которые попадут на овощи или фрукты, если вы станете нарезать их на ней же.
Не используйте одну доску для резки всех продуктов / Фото Hoc11
Вы выбираете доски неправильного размера
Чтобы понять, правильного ли размера ваша доска, положите на нее нож по диагонали. В идеале он должен быть на несколько сантиметров меньше поверхности доски.
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Вы предпочитаете стеклянные или мраморные доски
Доски из этих материалов весьма эстетичны. Однако, пользуясь ими часто, вы портите ножи. С каждым прикосновением ножа к доске лезвие получает повреждения. Со временем нож теряет свой вид и становится совершенно неудобным в использовании.
Стеклянные доски повреждают лезвия ножей / Фото Derevostroika
Вы моете деревянные доски в посудомоечной машине
Горячая вода вредит деревянным изделиям: они могут пойти трещинами. Положив доску в посудомоечную машину, вы рискуете привести кухонный инвентарь в негодность.
Вы отправляете доски в шкафчик влажными
Нельзя прятать в шкаф влажные разделочные доски. Влажная среда – идеальна для размножения бактерий. Лучше подождите, пока доска высохнет, или протрите ее насухо полотенцем.
Не прячьте в шкаф влажную разделочную доску / Фото Goodhouse
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