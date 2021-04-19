Без разделочной доски не обходится приготовление ни одного блюда, даже если это бутерброд. Однако, несмотря на всю важность этого предмета на кухне, вы когда-нибудь задумывались, а правильно ли вы им пользуетесь?

Ну-ка проверьте себя, прочитав нашу подборку правил.

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Вы нарезаете все продукты на одной доске

Для мяса, рыбы, овощей и фруктов следует использовать разные разделочные доски. Обрабатывая мясо или рыбу, помните: на поверхности доски (особенно деревянной) останутся бактерии, которые попадут на овощи или фрукты, если вы станете нарезать их на ней же.

Не используйте одну доску для резки всех продуктов / Фото Hoc11

Вы выбираете доски неправильного размера

Чтобы понять, правильного ли размера ваша доска, положите на нее нож по диагонали. В идеале он должен быть на несколько сантиметров меньше поверхности доски.

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Вы предпочитаете стеклянные или мраморные доски

Доски из этих материалов весьма эстетичны. Однако, пользуясь ими часто, вы портите ножи. С каждым прикосновением ножа к доске лезвие получает повреждения. Со временем нож теряет свой вид и становится совершенно неудобным в использовании.

Стеклянные доски повреждают лезвия ножей / Фото Derevostroika

Вы моете деревянные доски в посудомоечной машине

Горячая вода вредит деревянным изделиям: они могут пойти трещинами. Положив доску в посудомоечную машину, вы рискуете привести кухонный инвентарь в негодность.

Вы отправляете доски в шкафчик влажными

Нельзя прятать в шкаф влажные разделочные доски. Влажная среда – идеальна для размножения бактерий. Лучше подождите, пока доска высохнет, или протрите ее насухо полотенцем.

Не прячьте в шкаф влажную разделочную доску / Фото Goodhouse