І від цієї пилюки комп необхідно регулярно чистити, інакше з кожним днем він працюватиме дедалі гірше. Отже, до роботи!

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1. Вимкніть комп'ютер та від'єднайте кабелі

Повністю вимкніть комп'ютер. Вимкніть його від електромережі. Від'єднайте кабелі монітора, клавіатури, колонок та всіх інших аксесуарів. Вийміть флешки, зовнішні жорсткі диски та інше обладнання.



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2. Зніміть стінки корпуса

Постеліть що-небудь на стіл і встановіть зверху системний блок. За допомогою викрутки відкрутіть з боку задньої панелі пару гвинтів, які утримують бічну стінку, і зніміть її, зсунувши.

Також витягніть передню панель, акуратно потягнувши її на себе.



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3. Займіться радіатором відеокарти

Викрутіть викруткою один або два гвинти на відеокарті з боку задньої панелі, натисніть на пластикову засувку та акуратно витягніть адаптер. Якщо у нього є додаткове живлення – відключіть кабелі.

Очистьте вентилятор і радіатор графічного прискорювача, змахуючи пил пензликом і продуваючи повітрям з балончика, гумової груші або з рота. Для зручності можна зняти пластикову кришку відеокарти.



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4. Очистьте охолодження процесора

Відключіть живлення кулера, знявши роз'єм на материнській платі. Потім відкрутіть кріплення або фіксатори – в залежності від конструкції.

Очистьте пил за допомогою пензлика і гарненько продміть все повітрям, утримуючи лопаті вентилятора рукою, щоб уникнути пошкодження від обертання на підвищених обертах. При необхідності протріть крильчатку вологими серветками, попередньо відтиснувши їх.



Фото alamy

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5. Перейдіть до вентилятора блоку живлення

Блок живлення має свій власний закритий корпус, в якому накопичується багато пилу.

Відімкніть кабелі блоку живлення від материнської плати, вийміть чотири гвинти із задньої кришки, які утримують деталь, і витягніть її. Відкрутіть кріплення на корпусі самого блоку живлення і, відігнувши кришку викруткою, зніміть її. Ретельно приберіть весь пил всередині, а також на вентиляторі. Продуваючи його повітрям, не забувайте утримувати крильчатку.



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6. Почистьте корпусні кулери

Вентилятори на передній і задній стінці можна очистити прямо на місці, а можна зняти, відкрутивши чотири кріпильних гвинти. Процедура та ж: видаляйте пил пензликом і видувайте повітрям. Або протирайте лопаті віджатими вологими серветками.



Фото alamy

7. Приберіть всередині системного блоку

Залишається очистити від пилу жорсткі диски, приводи та планки оперативної пам'яті, а також протерти нижню стінку блоку серветками.



Фото alamy

8. Встановіть назад компоненти

Після прибирання поверніть на місце всі компоненти, які знімали в процесі. Перевірте кріпильні гвинти, підключення кабелів і надійність фіксації їх роз'ємів.

Якщо знімали вентилятори, не переплутайте напрямок потоку: кулер на передній стінці повинен нагнітати повітря всередину, а на задній – видувати назовні. Зорієнтуватися допоможуть стрілки на деталях.



Фото alamy

9. Закріпіть кришку

Встановіть передню і бічну кришки системного блоку, закріпіть їх. Під'єднайте всі інші кабелі, увімкніть комп'ютер і перевірте його роботу. Якщо все зроблено правильно, шум вентиляторів стане значно меншим, а температура процесора, відеокарти та інших компонентів знизиться.



Фото alamy