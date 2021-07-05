И от этой пыли комп необходимо регулярно чистить, иначе с каждым днем он будет работать все хуже и хуже. Итак, за работу!

Читайте также Яркие коктейли с Zubrowka с настоящим летним вайбом – часть 5

1. Выключите компьютер и извлеките кабели

Полностью выключите компьютер. Отключите его от электросети. Отсоедините кабели монитора, клавиатуры, колонок и всех других аксессуаров. Выньте флешки, внешние жесткие диски и другое оборудование.

Комп'ютер
Фото alamy

2. Снимите стенки корпуса

Постелите что-нибудь на стол и установите сверху системный блок. С помощью отвертки открутите со стороны задней панели пару винтов, которые удерживают боковую стенку, и снимите ее, сдвинув.

Также вытяните переднюю панель, аккуратно потянув ее на себя.

Комп'ютер
Фото alamy

Рекомендуем Ноутбук гудит и перегревается: как быстро решить проблему без вызова мастера

3. Займитесь радиатором видеокарты

Отожмите отверткой один или два винта на видеокарте со стороны задней панели, нажмите на пластиковую защелку и аккуратно извлеките адаптер. Если у него есть дополнительное питание – отключите кабели.

Очистите вентилятор и радиатор графического ускорителя, смахивая пыль кисточкой и продувая воздухом из баллончика, резиновой груши или изо рта. Для удобства можно снять пластиковую крышку видеокарты.

Радіатор у комп'ютері
Фото alamy

4. Очистите охлаждение процессора

Отключите питание кулера, сняв разъем на материнской плате. Затем открутите крепления или фиксаторы – в зависимости от конструкции.

Очистите пыль с помощью кисточки и хорошенько продуйте все воздухом, удерживая лопасти вентилятора рукой, чтобы избежать повреждения от вращения на повышенных оборотах. При необходимости протрите крыльчатку влажными салфетками, предварительно отжав их.

Комп'ютер
Фото alamy

5. Перейдите к вентилятору блока питания

Блок питания имеет свой собственный закрытый корпус, в котором накапливается много пыли.

Отсоедините кабели блока питания от материнской платы, выньте четыре винта с задней крышки, которые удерживают деталь, и вытяните ее. Открутите крепления на корпусе самого блока питания и, задев крышку отверткой, снимите ее. Тщательно удалите всю пыль внутри, а также на вентиляторе. Продувая его воздухом, не забывайте удерживать крыльчатку.

Копм'ютер
Фото alamy

6. Очистите корпусные кулеры

Вентиляторы на передней и задней стенке можно очистить прямо на месте, а можно снять, открутив четыре крепежных винта. Процедура та же: удаляйте пыль кисточкой и выдувайте воздухом. Или протирайте лопасти отжатой влажной салфеткой.

Кулери
Фото alamy

7. Уберите внутри системного блока

Остается очистить от пыли жесткие диски, приводы и планки оперативной памяти, а также протереть нижнюю стенку блока салфетками.

Системний блок
Фото alamy

8. Установите обратно комплектующие

После уборки верните на место все компоненты, которые снимали в процессе. Проверьте крепежные винты, подключение кабелей и надежность фиксации их разъемов.

Если снимали вентиляторы, не перепутайте направление потока: кулер на передней стенке должен нагнетать воздух внутрь, а на задней – выдувать наружу. Сориентироваться помогут стрелки на деталях.


Фото alamy

9. Закрепите крышку

Установите переднюю и боковую крышки системного блока, закрепите их. Подключите все остальные кабели, включите компьютер и проверьте его работу. Если все сделано правильно, шум вентиляторов станет значительно меньше, а температура процессора, видеокарты и других компонентов снизится.

Системний блок
Фото alamy