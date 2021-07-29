Покрокова інструкція, як приготувати найсмачніше морозиво в домашніх умовах

У літню спеку одним із найпопулярніших десертів є морозиво. Воно буває з різними смаками та начинками, а якщо воно ще й буде 100% з натуральних компонентів, то це ще й корисно та поживно.

Тому Ідеї 24 вирішили поділитися з вами смачним та легким у приготуванні рецептом морозива. Аби не гаяти час, гайда на кухню та готуйте.

Читайте також Відкриваючи легенду Żubrówka: історія створення автентичного бренду

Інгредієнти:

Абрикос – 500 гр;

Вершки 20 % – 500 мл;

Згущене молоко – 300 гр.



Інгредієнти потрібно добре збити, щоб утворилася вершкова маса / Фото eating

Спосіб приготування морозива:

У блендер поміщаємо всі інгредієнти: митий абрикос, вершки та згущене молоко. Абрикос можна замінити на будь-яку ягоду або фрукт, на ваш смак. Збиваємо протягом 3-5 хвилин. Виходить однорідна вершкова маса. Однорідну масу перекладаємо в форму, накриваємо харчовою плівкою і кладемо в морозилку на годину. Дістаємо, перемішуємо, ретельно розбиваємо грудочки. Знову накриваємо плівкою і кладемо в морозилку ще на годину. Повторити дану процедуру потрібно ще 2 рази через кожні 40 хвилин.

Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взяти, тонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.



Зовсім трішки часу – і натуральне морозиво готове / Фото pixabay

Морозиво готове! Смачного!