Покрокова інструкція, як приготувати найсмачніше морозиво в домашніх умовах
29 липня 2021 , 08:55Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У літню спеку одним із найпопулярніших десертів є морозиво. Воно буває з різними смаками та начинками, а якщо воно ще й буде 100% з натуральних компонентів, то це ще й корисно та поживно.
Тому Ідеї 24 вирішили поділитися з вами смачним та легким у приготуванні рецептом морозива. Аби не гаяти час, гайда на кухню та готуйте.
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Інгредієнти:
- Абрикос – 500 гр;
- Вершки 20 % – 500 мл;
- Згущене молоко – 300 гр.
Інгредієнти потрібно добре збити, щоб утворилася вершкова маса / Фото eating
Спосіб приготування морозива:
- У блендер поміщаємо всі інгредієнти: митий абрикос, вершки та згущене молоко. Абрикос можна замінити на будь-яку ягоду або фрукт, на ваш смак. Збиваємо протягом 3-5 хвилин.
- Виходить однорідна вершкова маса.
- Однорідну масу перекладаємо в форму, накриваємо харчовою плівкою і кладемо в морозилку на годину.
- Дістаємо, перемішуємо, ретельно розбиваємо грудочки. Знову накриваємо плівкою і кладемо в морозилку ще на годину. Повторити дану процедуру потрібно ще 2 рази через кожні 40 хвилин.
Зовсім трішки часу – і натуральне морозиво готове / Фото pixabay
Морозиво готове! Смачного!