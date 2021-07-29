Поэтому Идеи 24 решили поделиться с вами вкусным и легким в приготовлении рецептом мороженого. Чтобы не терять время, айда на кухню и готовить.
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Ингредиенты:
- Абрикос – 500 гр;
- Сливки 20% – 500 мл;
- Сгущенное молоко – 300 гр.
Ингредиенты нужно хорошо взбить, чтобы образовалась сливочная масса / Фото eating
Способ приготовления мороженого:
- В блендер помещаем все ингредиенты: мытый абрикос, сливки и сгущенное молоко. Абрикос можно заменить на любую ягоду или фрукт, на ваш вкус. Взбиваем в течении 3-5 минут.
- Получается однородная и воздушная сливочная масса.
- Однородную, воздушную массу перекладываем в форму, накрываем пищевой пленкой и отправляем в морозилку на час.
- Достаем, перемешиваем венчиком, тщательно разбиваем комочки. Опять накрываем пленкой и отправляем в морозилку еще на час. Повторить данную процедуру нужно еще 2 раза через каждые 40 минут.
Совсем немного времени – и натуральное мороженое готово / Фото pixabay
Мороженое готово! Приятного аппетита!