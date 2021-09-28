Почему полезно употреблять чернослив: совет диетолога

Сушеные плоды слив имеют много полезных свойств. Поэтому их часто рекомендуют употреблять во время диет.

Идеи 24 рассказывают, чем именно полезен чернослив. Об этой сушеный вкусности читайте далее в нашем материале.

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Почему полезно употреблять чернослив

Большинство знает, что чернослив способствует обмену веществ и может помочь предотвратить запор. Такие замечательные свойства объясняют тем, что сушеная слива является прекрасным источником клетчатки. Именно она способствует частым метаболическим процессам. В 100 граммах чернослива, а это около 10 ягод, содержится почти 7 граммов питательных компонентов, которые очень важны и нужными в ежедневном рационе.

Согласно последним рекомендациям Министерства сельского хозяйства США, женщинам следует ежедневно есть от 22 до 28 граммов клетчатки, тогда как мужчинам стоит потреблять от 28 до 34 граммов.



Чернослив ускоряет обмен веществ / Фото Shutterstock

Еще одним преимуществом чернослива является то, что он способствует укреплению костей.

В одном исследовании, опубликованном в Osteoporosis International, исследователи обнаружили, что ежедневное употребление 5 – 6 штучек чернослива может помочь предотвратить потерю костной массы,

– рассказывает Кристофер Мор – доктор философии, научный сотрудник и совладелец компании Mohr Results.

Потребление клетчатки особенно важно для женщин в постменопаузе. В этот период в организме снижен уровень эстрогена, что со временем может привести к низкой плотности костной ткани. Сильные потери спровоцируют появление заболевания, остеопении – слабость костей из-за потери массы.

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Новые данные свидетельствуют о том, что такое же количество чернослива может помочь улучшить факторы риска сердечных заболеваний и воспалений. И у вас, безусловно, является выигрышное дополнение к рациону и еда, которая должна быть постоянной в вашем рационе,

– добавляет ученый.