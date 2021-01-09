Чистый дом всегда радует хозяев и гостей, но во время уборки мы забываем о собственном здоровье. Как сделать этот процесс более полезным – читайте в материале.

Как сделать уборку безопасной, рассказывает ВСВІТІ.

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Игнорирование уровня влажности

Высокий уровень влажности вызывает появление плесени, деформацию покрытия пола и другой ущерб ремонту. Но вредно и когда воздух в помещении слишком сухой.

Для того, чтобы контролировать уровень влажности, приобретите небольшой гигрометр и, при необходимости, увлажнитель воздуха.



Нельзя игнорировать уровень влажности / Фото hadiachnews

Не использовать перчатки

Самая распространенная ошибка во время уборки – это отсутствие перчаток! Во время мытья посуды, ванны и туалета обязательно надевайте специальные перчатки.

Сильная химия отрицательно влияет на кожу и легкие. Кроме того, надо проветривать помещение или надевать респиратор.



Используйте перчатки / Фото pexels

Закрытые дверцы стиральной машинки

После стирки нельзя оставлять дверцу машины закрытой. Ведь влага, остающаяся в барабане, должна испаряться.

Если же дверцы будут закрыты, то это приведете к распространению бактерий и плесени.



Лишнюю влагу можно убрать полотенцем / Фото saint-petersburg.sm-news

Большое количество растений в спальне

Растения улучшают микроклимат в доме. Но их нужно правильно располагать. Кроме того, что растения выделяют кислород и поглощают углекислый газ, они "вдыхая" поглощают кислород и выделяют углекислый газ.

Держать большое количество растений в одном месте – нельзя, ведь опасный газ, который они выделяют, провоцирует головные боли или аллергические реакции.



Уменьшите количество растений в спальне / Фото pexels

Сувениры на открытых полках

Чем больше предметов остаются на открытых полках, тем чаще нужно убирать. Пыль быстро оседает на таких вещах, поэтому нужно выделять больше времени на процедуру уборки. Если же не уделять им внимания, то человек может получить аллергию на пыль.



Чем больше вещей на полочках, тем чаще надо убирать / Фото pexels

Щетка вместо пылесоса

Убрать мусор быстро можно с помощью щетки. Но во время такой уборки пыль просто поднимается вверх. Щетку стоит использовать только тогда, когда нужно собрать рассыпанную муку или крупу. В других случаях используйте пылесос, или протрите поверхность шваброй.



Пылесос вместо щетки / Фото faqindecor