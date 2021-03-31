Плюшевий поні, дабстеп-гармата та меч з тунця: кумедна зброя з відеоігор – фото

Джерело:24 канал
Розробники відеоігор часто додають у свої проєкти дивні та божевільні знаряддя для бою. Подібні девайси можуть стати своєрідною нагородою для уважних гравців чи навіть важливим ігровим елементом.
Зброя – дуже важливий елемент чималої кількості відеоігор, а особливо шутерів. Розробники ігор майже завжди намагаються приділяти чимало уваги цьому елементу, а також механіці стрільби у своїх проєктах. Для деяких відеоігор критично важливо точно відтворити зброю певного періоду, хоча є й винятки. Іноді розробники залишають своєрідні пасхалки зі зброєю та намагаються у такий спосіб розвеселити геймерів. Звісно, такі девайси навряд чи залишать помітний слід в історії ігрової індустрії, хоча деякі можуть й сподобатися геймерам.
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