Плюшевый пони, дабстеп-пушка и меч из тунца: забавное оружие из видеоигр – фото
Разработчики видеоигр часто добавляют в свои проекты странные и безумные орудия для боя. Подобные девайсы могут стать своеобразной наградой для внимательных игроков или даже важным игровым элементом.
Источник:24 канал
Оружие – очень важный элемент большого количества видеоигр, а в особенности шутеров. Разработчики игр почти всегда стараются уделять много внимания этому элементу, а также механике стрельбы в своих проектах. Для некоторых видеоигр критически важно точно воспроизвести оружие определенного периода, хотя есть и исключения. Иногда разработчики оставляют своеобразные пасхалки с оружием и пытаются таким образом развеселить геймеров. Конечно, такие девайсы вряд ли оставят заметный след в истории игровой индустрии, хотя некоторые могут и понравиться геймерам.
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