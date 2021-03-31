Разработчики видеоигр часто добавляют в свои проекты странные и безумные орудия для боя. Подобные девайсы могут стать своеобразной наградой для внимательных игроков или даже важным игровым элементом.

Оружие – очень важный элемент большого количества видеоигр, а в особенности шутеров. Разработчики игр почти всегда стараются уделять много внимания этому элементу, а также механике стрельбы в своих проектах. Для некоторых видеоигр критически важно точно воспроизвести оружие определенного периода, хотя есть и исключения. Иногда разработчики оставляют своеобразные пасхалки с оружием и пытаются таким образом развеселить геймеров. Конечно, такие девайсы вряд ли оставят заметный след в истории игровой индустрии, хотя некоторые могут и понравиться геймерам.

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Мистер Тутс – Red Faction: Armageddon

Фото The Gamer

Ружье-ноутбук – Perfect Dark

Фото The Grunge

Палка с репеллентом – Fallout 3

Фото The Gamer

Пегас – Dead Rising 2: Off The Record

Фото Co-Optimus

Ручная пушка из пенопласта – Dead Space 2

Фото The Gamer

Меч из тунца – Phantasy Star Online II

Фото Gurugamer

Дабстеп-пушка – Saints Row IV

Фото Game Informer

Суперовца – Worms

Фото Worms Wiki Fandom

Казуи – Banjo-Kazooie

Фото The Gamer

Ракетница, которая запускает коров – South Park

Фото The Grunge

Волосы главной героини – Bayonetta

Фото Gurugamer

Акуломет – Saints Row: The Third

Фото The Gamer

Овчитель – Ratchet & Clank

Фото WhatCulture

Игрушка Тедди – Dead Rising 2

Фото Gurugamer

Курицомет – Gears Of War 3

Фото The Gamer

Молоко, которое подверглось мутациям – Team Fortress 2

Фото WhatCulture

Бабка – Worms

Фото Worms Wiki Fandom