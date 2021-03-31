Розробники відеоігор часто додають у свої проєкти дивні та божевільні знаряддя для бою. Подібні девайси можуть стати своєрідною нагородою для уважних гравців чи навіть важливим ігровим елементом.

Зброя – дуже важливий елемент чималої кількості відеоігор, а особливо шутерів. Розробники ігор майже завжди намагаються приділяти чимало уваги цьому елементу, а також механіці стрільби у своїх проєктах. Для деяких відеоігор критично важливо точно відтворити зброю певного періоду, хоча є й винятки. Іноді розробники залишають своєрідні пасхалки зі зброєю та намагаються у такий спосіб розвеселити геймерів. Звісно, такі девайси навряд чи залишать помітний слід в історії ігрової індустрії, хоча деякі можуть й сподобатися геймерам.

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Містер Тутс – Red Faction: Armageddon

Фото The Gamer

Рушниця-ноутбук – Perfect Dark

Фото The Grunge

Палиця з репелентом – Fallout 3

Фото The Gamer

Пегас – Dead Rising 2: Off The Record

Фото Co-Optimus

Ручна гармата з пінопласту – Dead Space 2

Фото The Gamer

Меч з тунця – Phantasy Star Online II

Фото Gurugamer

Дабстеп-гармата – Saints Row IV

Фото Game Informer

Супервівця – Worms

Фото Worms Wiki Fandom

Казуї – Banjo-Kazooie

Фото The Gamer

Ракетниця, яка запускає корів – South Park

Фото The Grunge

Волосся головної героїні – Bayonetta

Фото Gurugamer

Акуломет – Saints Row: The Third

Фото The Gamer

Овчитель чи Окозлювач – Ratchet & Clank

Фото WhatCulture

Лялька Тедді – Dead Rising 2

Фото Gurugamer

Куркомет – Gears Of War 3

Фото The Gamer

Молоко, яке зазнало мутацій – Team Fortress 2

Фото WhatCulture

Бабця – Worms

Фото Worms Wiki Fandom