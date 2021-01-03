Плетіння магічних вузликів: цікаві ідеї
Сьогодні макраме – це тренд хенд-мейду в інтер'єрі. Суть цієї техніки полягає в вузликовому плетінні з товстих ниток або шнура. При правильному плетінні вузлики перетворюються у візерунок.
Редакція Ідеї 24 зібрала цікаві варіанти макраме, які будуть пасувати до вашого інтер'єру.
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Що таке макраме?
Макраме – це техніка плетіння вузликів з міцних матеріалів. Найчастіше обирають шнури або товсті нитки. З таких матеріалів вироби виходять більш фактурними.
За допомогою цієї техніки роблять безліч речей, наприклад:
- панно і кашпо;
- килимки;
- абажури;
- фіранки для вікон;
- фіранки в дверні прорізи;
- гамаки;
- сидіння для крісел;
- чохли для подушок;
- ширми і багато іншого.
Цікаві та креативні ідеї
Зазвичай використовують світлі кольори – бежевий або білий. Але ви можете підбирати той відтінок, який буде пасувати до вашого інтер'єру.
Панно виготовлене в техніці макраме можна вішати не тільки на стіну.
Крім того, технікою макраме можна зробити оригінальний подарунок!
Добірка макрамешних ідей / Фото pinterest
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