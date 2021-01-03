Сьогодні макраме – це тренд хенд-мейду в інтер'єрі. Суть цієї техніки полягає в вузликовому плетінні з товстих ниток або шнура. При правильному плетінні вузлики перетворюються у візерунок.

Редакція Ідеї 24 зібрала цікаві варіанти макраме, які будуть пасувати до вашого інтер'єру.

Цікаво 20 дивних і безглуздих аксесуарів для телефона

Що таке макраме?

Макраме – це техніка плетіння вузликів з міцних матеріалів. Найчастіше обирають шнури або товсті нитки. З таких матеріалів вироби виходять більш фактурними.

За допомогою цієї техніки роблять безліч речей, наприклад:

панно і кашпо;

килимки;

абажури;

фіранки для вікон;

фіранки в дверні прорізи;

гамаки;

сидіння для крісел;

чохли для подушок;

ширми і багато іншого.

Цікаві та креативні ідеї

Зазвичай використовують світлі кольори – бежевий або білий. Але ви можете підбирати той відтінок, який буде пасувати до вашого інтер'єру.

Панно виготовлене в техніці макраме можна вішати не тільки на стіну.

Крім того, технікою макраме можна зробити оригінальний подарунок!

Добірка макрамешних ідей / Фото pinterest