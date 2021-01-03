Плетение магических узелков: интересные идеи
Сегодня макраме – это тренд хенд-мейда в интерьере. Суть этой техники заключается в узелковом плетении из толстых ниток или шнура. При правильном плетении узелки превращаются в узор.
Редакция Идеи 24 собрала интересные варианты макраме, которые будут подходить к вашему интерьеру.
Интересно 20 странных и нелепых аксессуаров для телефона
Что такое макраме?
Макраме – это техника плетения узелков из прочных материалов. Чаще всего выбирают шнуры или толстые нити. Из таких материалов изделия получаются более фактурными.
С помощью этой техники делают множество вещей, например:
- панно и кашпо;
- коврики;
- абажуры;
- занавески для окон;
- занавески в дверные проемы;
- гамаки;
- сиденья для кресел;
- чехлы для подушек;
- ширмы и многое другое.
Интересные и креативные идеи
Обычно используют светлые цвета – бежевый или белый. Но вы можете подбирать тот оттенок, который будет подходить к вашему интерьеру.
Панно изготовленное в технике макраме можно вешать не только на стену.
Кроме того, техникой макраме можно сделать оригинальный подарок!
Подборка макрамешных идей / Фото pinterest
Поделиться новостью