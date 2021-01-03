Сегодня макраме – это тренд хенд-мейда в интерьере. Суть этой техники заключается в узелковом плетении из толстых ниток или шнура. При правильном плетении узелки превращаются в узор.

Редакция Идеи 24 собрала интересные варианты макраме, которые будут подходить к вашему интерьеру.

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Что такое макраме?

Макраме – это техника плетения узелков из прочных материалов. Чаще всего выбирают шнуры или толстые нити. Из таких материалов изделия получаются более фактурными.

С помощью этой техники делают множество вещей, например:

панно и кашпо;

коврики;

абажуры;

занавески для окон;

занавески в дверные проемы;

гамаки;

сиденья для кресел;

чехлы для подушек;

ширмы и многое другое.

Интересные и креативные идеи

Обычно используют светлые цвета – бежевый или белый. Но вы можете подбирать тот оттенок, который будет подходить к вашему интерьеру.

Панно изготовленное в технике макраме можно вешать не только на стену.

Кроме того, техникой макраме можно сделать оригинальный подарок!

Подборка макрамешных идей / Фото pinterest