Відновитися іноді буває непросто. Як швидко прийти у форму і що при цьому потрібно їсти – розповіла нутриціологиня Ольга Усенко.
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Як відновитися після свята
Неділя – класний привід почати щось нове для себе чи хоча б підготуватися до понеділка. Я не люблю починати з нового тижня, але це дійсно може бути зручно,
– зазначила Усенко.
Вона назвала цей день "післявихідним", адже найчастіше ми розслабляємося саме в суботу чи неділю.
- Перше, що потрібно зробити вранці – випити очищеної води (втім, так має починатися будь-який день).
- На сніданок готуємо смузі. Змішуємо 40 грамів м'якоті авокадо, 1 банан, 150 – 200 грамів ягід. Додаємо воду.
- Вода.
Правильний раціон допоможе швидше прийти у форму / Фото Pixabay
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- Перекус – 2 курячих яйця (готуємо у будь-якому вигляді), 150 грамів овочів (також у будь-якому вигляді), рослинна олія та 30 грамів твердого сиру.
- Після перекусу не забуваємо про воду – щонайменше 2 склянки.
- Обід: гречка 150 грамів (у готовому вигляді), 7 грамів вершкового масла, 150 грамів овочів (ув будь-якому вигляді) та рослинна олія.
Дві склянки очищеної води.
- Вечеря – приготована курка чи риба – 150 грамів, овочі (у будь-якому вигляді) – 150 грамів і рослинна олія.
Найскладніше – розпочати, а потім все буде легко й просто. Перший крок завжди найважчий,
– наголосила Ольга Усенко.