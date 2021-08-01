Восстановиться иногда бывает непросто. Как быстро прийти в форму и что при этом нужно есть – рассказала нутрициолог Ольга Усенко.
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Как восстановиться после праздника
Воскресенье – классный повод начать что-то новое для себя или хотя бы подготовиться к понедельнику. Я не люблю начинать с новой недели, но это действительно может быть удобно,
– отметила Усенко.
Она назвала этот день "послевыходным", ведь чаще всего мы расслабляемся именно в субботу или воскресенье.
- Первое, что нужно сделать утром – выпить очищенной воды (впрочем, так должен начинаться любой день).
- На завтрак готовим смузи. Смешиваем 40 грамм мякоти авокадо, 1 банан, 150 – 200 грамм ягод. Добавляем воду.
- Вода.
Правильный рацион поможет быстрее прийти в форму / Фото Pixabay
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- Перекус – 2 куриных яйца (готовим в любом виде), 150 грамм овощей (также в любом виде), растительное масло и 30 грамм твердого сыра.
- После перекуса не забываем о воде – минимум 2 стакана.
- Обед: гречка 150 грамм (в готовом виде), 7 грамм сливочного масла, 150 грамм овощей (в любом виде) и растительное масло.
- Два стакана очищенной воды.
- Ужин – приготовленная курица или рыба – 150 грамм, овощи (в любом виде) – 150 грамм и растительное масло.
Самое сложное – начать, а потом все будет легко и просто. Первый шаг всегда тяжелее всего,
– подчеркнула Ольга Усенко.