Піца, яка готується на сковороді за лічені хвилини – справжня паличка-виручалочка для тих, хто зранку поспішає і не завжди вдається приділити готуванню багато часу. Швидким рецептом поділилася фуд-блогерка Настя Солопійка. Тож мерщій зберігайте його та нехай день починається смачно!
І ще 8 атмосферних мультиків, які подарують святковий настрій на Миколая: добірка від OLL.TV
Сніданкова піца на сковорідці: покроковий рецепт
Інгредієнти для тіста:
- 100 грамів сметани 15 – 20%;
- 1 яйце;
- 80 грамів борошна;
- 3 грами соди;
- Дрібка солі;
- 1 столова ложка оливкової олії.
Для начинки:
- 3 столові ложки томатного соусу;
- 1 помідор;
- 2 штуки печериць;
- 125 грамів моцарели;
- 1 – 2 слайси бекону.
Спосіб приготування:
- Сметану змішайте разом з яйцем, а тоді додайте просіяне борошно, соду та сіль. Усе ретельно перемішайте до консистенції "густої сметани".
- Вилийте тісто на сковорідку та розрівняйте ложкою.
- Тим часом поки основа піци готується, змастіть її томатним соусом. А далі – викладіть решту начинки.
- Накрийте кришкою і смажте на середньому вогні 10 – 12 хвилин.
Смачного!
Читайте також Олів'є, яке не зашкодить фігурі: приготуйте на Новий рік салат з креветками
Піца на сніданок / Фото з instagram Насті Солопійки
Текст публікації Насті Солопійки:
Сніданкова піца на сковорідці
Для піци d 26 – 30 см потрібно:
100 грамів сметани 15 – 20%
1 яйце
80 грамів борошна
3 грами соди
Дрібка солі
1 ст.л оливкової олії
Начинка:
3 ст.л айвару класичного
1 помідор
2 шт печериць
125 грамів моцарели
1 – 2 слайси бекону
Для тіста: в сметану додати яйце, ретельно перемішати
Просіяти борошно з сіллю та содою
Тісто вийде як густа сметана
На сковорідку налити олію
Вилити тісто і розрівняти ложкою
Змастити тісто томатною основою, в мене класичний айвар
Додати тоненько нарізаний помідор та печериці
Викласти шматочками нарізані моцарелу та бекон
Накрити кришкою і смажити на середньому вогні 10 – 12 хвилин.