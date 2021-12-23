Хрустящая корочка и много сочной начинки – что может быть лучше? Рецепт ленивого открытого пирога с лавашем и сыром – находка для тех, кто не любит готовить еду более получаса.
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Пирог можно подавать с бульоном, вашим любимым гарниром или со свежими овощами. А можно есть как полноценное блюдо. А еще – начинки в нем могут быть на любой вкус. Диетолог Приймак предложила сырный вариант.
Открытый пирог из лаваша: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- Лаваш без дрожжей – 100 граммов;
- Куриное яйцо – 1 штука;
- Белый йогурт густой 1.6% – 150 граммов;
- Твердый сыр – 30 граммов;
- Зелень – 10 граммов;
- Сухой чеснок – 1 грамм;
- Соль – по вашему вкусу.
Способ приготовления:
- Для начинки смешайте йогурт, яйцо, зелень, натертый сыр, чеснок и соль.
- Вырежьте лаваш так, чтобы он идеально поместился в форме для запекания.
- После этого на дно формы выложите большую часть лаваша, сверху – начинку, а по кругу формы сделайте бортики из лаваша.
- Отправьте выпекать в разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут.
Приятного тебе аппетита!
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Текст публикации диетологии Приймак:
Открытый пирог с лавашей. Хрустящий и сочный!