Та якщо вам захотілося чогось простого, нестандартного та пікантного – цей салат саме для вас. Страва легка та ситна водночас, тож точно не залишить байдужим жодного гостя або члена родини.

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Рецепт

Існує декілька рецептур приготування салату з куркою та ананасами. Серед складників, які часто зустрічаються: картопля, яйце, варена морква, огірок. Рідше цю страву готують з додаванням винограду або селери. Однак сьогодні ми пропонуємо до вашої уваги рецепт, акцентним інгредієнтом якого є болгарський перець.

Інгридієнти

Вам знадобиться:

2 курячих філе – 450 грамів

консервований ананас – 250 грамів;

консервована кукурудза – 200 грамів;

майонез – 200 грамів;

болгарський перець – 1 штука;

часник – два зубочки;

сіль, перець – за смаком.

Приготування

Спершу потрібно відварити куряче філе. Зверніть увагу, найкраще залити м'ясо окропом або опустити в гарячу воду – тоді воно вийде ніжним, соковитим та смачним. Бульйон варимо на середньому вогні, адже так він залишиться прозорим. Знімаємо верхню пінку, додаємо цілу цибулину та очищену морквину. За декілька хвилин до готовності кладемо в каструлю 1 – 2 лаврові листки. Даємо готовому м'ясу вистигнути, нарізаємо кубиками (як і інші інгредієнти) та відправляємо у велику миску. Ананас нарізаємо та додаємо до курки. Болгарський перець очищаємо від насіння і нарізаємо. Додаємо в миску кукурудзу. Заправляємо салат майонезом. Часник подрібнюємо часничницею та додаємо до решти інгредієнтів. Солимо, перчимо. Ретельно перемішуємо. Даємо настоятися. Викладаємо до піали або використовуємо круглу форму. Прикрашаємо на власний розсуд.

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